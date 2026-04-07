El cuerpo de Andrés Felipe Gaviria se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Andrés Felipe Gaviria Rodríguez, de 39 años de edad, nacido el 29 de abril de 1986 en la ciudad de Medellín.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Andrés Felipe Gaviria Rodríguez, de 39 años de edad, nacido el 29 de abril de 1986 en la ciudad de Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 31 de marzo de 2026, donde permanece actualmente bajo custodia de la entidad correspondiente.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen a través del teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de recibir información y adelantar los trámites necesarios.