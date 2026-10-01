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Resumen: Dos personas fueron rescatadas con vida luego del colapso de una vivienda ubicada en la carrera 9.ª con calle 12, en Pereira. La estructura ya había sido señalada por los organismos de socorro como un inmueble en riesgo de colapso y tenía restringido el ingreso, pero al parecer algunas personas permanecieron en su interior. Las autoridades continúan las labores de búsqueda ante la posibilidad de que una tercera persona se encuentre entre los escombros.

¡Entre los escombros y con vida! Dos personas fueron rescatadas tras colapso de vivienda en Pereira

Una emergencia registrada este 1 de octubre en Pereira dejó como resultado el rescate con vida de dos personas que habían quedado atrapadas tras el colapso de una vivienda ubicada en la carrera 9.ª con calle 12.

La atención del caso estuvo a cargo de la Policía Nacional y organismos de socorro, que desplegaron labores de búsqueda y rescate luego de que la estructura se viniera abajo en este punto de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada sobre la emergencia, el desplome de la vivienda estaría relacionado con las vibraciones generadas por el tráfico vehicular que circula por el sector.

La vivienda ya había sido identificada como de riesgo

Uno de los aspectos que rodea la emergencia es que el inmueble había sido identificado previamente por los organismos de socorro como una estructura con riesgo de colapso.

Además de la señalización, se había advertido sobre la prohibición de ingresar al lugar debido a las condiciones que presentaba la edificación.

Pese a estas advertencias, las personas que se encontraban en el interior habrían permanecido dentro de la vivienda cuando ocurrió el colapso.

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De manera preliminar, se indicó que las personas que estaban en el inmueble al parecer serían habitantes en condición de calle. Esta información corresponde a una apreciación inicial y hace parte de las circunstancias que rodean la emergencia.

Continúa la búsqueda entre los escombros

Tras lograr rescatar con vida a dos personas, los equipos de emergencia continuaron trabajando en la zona para revisar la estructura y descartar la presencia de más personas atrapadas.

Las labores se mantienen debido a la posibilidad de que una tercera persona también se encuentre bajo los escombros.

Los organismos de socorro permanecen en el lugar adelantando la búsqueda y las labores correspondientes para establecer si hay alguien más en el interior de la estructura colapsada.

La emergencia se presenta 51 días después del terremoto, en un contexto en el que la vivienda ya había sido identificada y marcada previamente como un inmueble que representaba riesgo de colapso.

Por ahora, la prioridad de los equipos que permanecen en el sitio es avanzar con la búsqueda y establecer si efectivamente hay una tercera persona atrapada, mientras se mantienen las labores de atención de la emergencia.