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    Decisión inminente: Comisión de Acusación da el primer paso para llamar a indagatoria a Petro

    Se espera que en los próximos días el Congreso defina la fecha para debatir esta solicitud y el proceso pasaría de una indagación preliminar a una investigación formal

    Publicado por: SoloDuque

    Petro denunciado por presunto desacato a orden judicial de disculpa pública a exgerente de Coosalud
    Foto de cortesía.
    Decisión inminente: Comisión de Acusación da el primer paso para llamar a indagatoria a Petro

    Resumen: Esta determinación marca un hito en el proceso, ya que evidencia que la mayoría de la subcomisión investigadora considera que existen elementos probatorios suficientes para exigir que el mandatario entregue sus explicaciones bajo una diligencia formal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El proceso que evalúa las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro ha dado un paso judicial y político trascendental. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes entregó formalmente los resultados de su indagación, arrojando una conclusión de alto calibre.

    El avance del expediente revela que dos de los tres congresistas investigadores asignados al caso han solicitado formalmente que se llame a indagatoria al actual jefe de Estado.

    Esta determinación marca un hito en el proceso, ya que evidencia que la mayoría de la subcomisión investigadora considera que existen elementos probatorios suficientes para exigir que el mandatario entregue sus explicaciones bajo una diligencia formal.

    ¿Qué implica esta solicitud?

    El llamado a indagatoria es una etapa clave dentro de los juicios especiales de aforados en Colombia. En el contexto de este caso:

    El motivo: El presidente tendría que responder ante sus investigadores naturales (el Congreso) por las múltiples denuncias que señalan una presunta violación a los topes electorales y la posible entrada de dineros irregulares durante su carrera a la Casa de Nariño en 2022.

    El paso a seguir: La ponencia presentada por los investigadores deberá ser debatida y votada por la Comisión en pleno. Si la mayoría aprueba el documento, el proceso pasaría de una indagación preliminar a una investigación formal, obligando a Gustavo Petro a comparecer, ya sea de manera presencial o por medio de su defensa técnica.

    Se espera que en los próximos días el Congreso defina la fecha para debatir esta solicitud, lo que representaría uno de los mayores desafíos judiciales e institucionales para el actual Gobierno.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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