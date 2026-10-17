50 mujeres de Medellín arrancan formación para lograr su autonomía económica

Resumen: 50 mujeres de Vallejuelos y El Salado iniciaron Mujeres Tejiendo Hogares, un proceso de formación de la Alcaldía de Medellín para avanzar hacia su autonomía económica.

Un grupo de 50 mujeres de los sectores Vallejuelos y El Salado, en Medellín, empezó un proceso de formación que busca ayudarlas a alcanzar su autonomía económica. Se trata de una nueva cohorte de Mujeres Tejiendo Hogares, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín liderada por el Despacho de la Primera Dama.

El programa hace parte de la estrategia Tejiendo Hogares, con la que la Administración Distrital apuesta por la formación de las mujeres para que tengan más oportunidades de mejorar su calidad de vida, a través del fortalecimiento de sus capacidades y del acceso a diferentes herramientas.

Durante casi cuatro meses, las participantes harán parte de un proceso que incluye fortalecimiento personal, educación financiera y desarrollo de habilidades. El objetivo es que reconozcan sus capacidades, tomen decisiones y construyan sus propios proyectos de vida.

Con esta cohorte, Tejiendo Hogares suma un nuevo grupo de mujeres a sus procesos de formación, enfocados en que las participantes amplíen sus oportunidades económicas y mejoren su calidad de vida.

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¿Qué busca Mujeres Tejiendo Hogares?

La estrategia pretende ayudar a reducir las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos y actividades productivas. Entre esas barreras están, especialmente, las responsabilidades de cuidado que muchas asumen en sus hogares y que pueden limitar su participación en la economía.

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, aseguró que la sociedad tiene grandes retos para cerrar las brechas que enfrentan las mujeres en empleabilidad y productividad, en buena parte por las tareas de cuidado que cumplen en sus casas.

«Por eso, con Mujeres Tejiendo Hogares empezamos por fortalecer su confianza, reconocer sus capacidades y entregarles herramientas para avanzar hacia su autonomía económica», explicó.

Gómez Marín agregó que este propósito no se construye solo desde la Alcaldía, sino de la mano de aliados del sector privado y social que creen en la importancia de generar más oportunidades para las mujeres.

Además de las clases, el programa promueve la creación de redes de apoyo entre las participantes. La idea es que puedan compartir experiencias, crear lazos y establecer conexiones que les ayuden en su crecimiento personal y económico, incluso después de terminar el proceso de formación.

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Según la Alcaldía, la participación de aliados del sector privado y social es clave para el desarrollo de la estrategia, ya que permite sumar esfuerzos y conocimientos para formar a las mujeres y ampliar sus oportunidades.

La formación en finanzas personales es uno de los componentes centrales del proceso, pues busca que las participantes cuenten con herramientas para manejar sus recursos y planear su futuro económico.

A esto se suma el trabajo en fortalecimiento del ser, que apunta a que las mujeres reconozcan sus capacidades y ganen confianza para tomar decisiones sobre sus proyectos de vida.

La nueva cohorte de Mujeres Tejiendo Hogares llega a Vallejuelos y El Salado, dos sectores de la ciudad donde las 50 participantes iniciaron este camino de formación, que se extenderá durante cerca de cuatro meses.

De manera paralela, la Alcaldía tiene abierta la convocatoria para una nueva modalidad de formación en gasodomésticos, dirigida a mujeres.

Esta iniciativa se desarrolla en articulación con el Sena y con aliados del sector privado. Su propósito es acercar a las participantes a conocimientos técnicos sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de estos equipos.

Con esta formación, las mujeres podrán explorar nuevas opciones para generar ingresos en un campo técnico, lo que amplía las alternativas de trabajo disponibles para ellas.

Con estas acciones, la Alcaldía de Medellín busca que más mujeres cuenten con herramientas para avanzar hacia su autonomía económica, fortalecer su confianza y construir redes que les permitan seguir creciendo después de terminar los procesos de formación.

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