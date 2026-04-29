“Estoy con ustedes”: Claudia Bahamón sacude redes con mensaje tras denuncia de acoso en televisión

Resumen: La reacción de Claudia Bahamón surgió tras el testimonio de María José Martínez sobre una experiencia de acoso en el entorno televisivo. A través de redes sociales, la presentadora expresó su apoyo a las víctimas, cuestionó la normalización de ciertas conductas y compartió ejemplos de frases que reflejan estas prácticas, invitando a no minimizarlas y a abrir una conversación más amplia sobre el respeto en los espacios laborales.

La conversación sobre acoso en la industria del entretenimiento colombiano volvió a encenderse tras el testimonio de la actriz María José Martínez, y encontró eco en la voz de una de las figuras más visibles de la televisión nacional: Claudia Bahamón.

Su reacción, difundida a través de redes sociales, no solo replicó el relato que circulaba, sino que lo convirtió en un punto de partida para una reflexión más amplia sobre prácticas normalizadas en entornos laborales.

Aunque Martínez no señaló directamente a ningún programa ni a personas específicas, su relato —compartido en un espacio de conversación digital— expuso una experiencia de acoso que, según explicó, ocurrió en el contexto de un ‘reality’ televisivo.

La historia rápidamente generó reacciones, entre ellas la de Bahamón, quien decidió amplificar el mensaje y acompañarlo con una declaración propia.

Un pronunciamiento que va más allá del caso puntual

Lejos de centrarse en detalles específicos del testimonio, Bahamón optó por abordar el problema desde una dimensión estructural. En su mensaje, dejó claro que no se trata de hechos aislados, sino de situaciones que muchas mujeres han enfrentado directa o indirectamente en sus espacios de trabajo.

“Hoy quiero hablar de algo que duele”, escribió, marcando desde el inicio un tono íntimo y reflexivo. A partir de allí, reconoció que ha sido testigo de experiencias similares en su entorno profesional, lo que reforzó su decisión de pronunciarse públicamente.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el respaldo explícito a las víctimas. “Les creo, las veo y estoy de su lado”, afirmó, subrayando la importancia de validar las experiencias de quienes denuncian. También insistió en que el silencio no debe interpretarse como debilidad, sino como una respuesta comprensible ante el miedo y la confusión que suelen acompañar estas situaciones.

“Decidir hablar hoy, mañana o muchos años después no las hace débiles, las hace profundamente valientes y no se puede juzgar”, agregó.

La normalización del acoso, en el centro del debate

Más allá del apoyo emocional, la presentadora puso el foco en un aspecto clave: la normalización de conductas que, durante años, han sido minimizadas o disfrazadas de bromas, halagos o dinámicas laborales “comunes”.

“Y a quienes han cruzado límites, a quienes han abusado de su poder o han disfrazado el irrespeto de ‘normalidad’: ya no hay espacio para eso”, sentenció, en uno de los apartes más contundentes de su intervención.

Para ilustrar esta idea, compartió algunas de las frases más representativas —entre varias que mencionó— que, según explicó, se han repetido durante años en distintos contextos y han contribuido a normalizar conductas inapropiadas. Expresiones que, aunque suelen disfrazarse de halagos o bromas, pueden implicar presión, incomodidad o abuso de poder:

“No seas exagerada, era un chiste.”

“Tú sabes que yo te puedo ayudar mucho… si me ayudas también.”

“No le cuentes a nadie, esto queda entre nosotros.”

“Con esa falda cómo no quieres que te miren.”

“Así es él, tienes que aprender a manejarlo.”

Estas son solo algunas de las frases que la presentadora puso sobre la mesa para evidenciar cómo el acoso puede camuflarse en lo cotidiano y pasar desapercibido bajo la idea de lo “normal”.

Un mensaje que conectó con miles de personas

La publicación no tardó en generar una respuesta masiva. En los comentarios, numerosas usuarias comenzaron a compartir experiencias propias y a sumar nuevas frases que, desde sus vivencias, también reflejan formas de acoso o incomodidad normalizadas.

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Este efecto evidencia cómo el tema trasciende el ámbito del entretenimiento y se extiende a distintos sectores laborales, donde persisten dinámicas de poder y comportamientos que hoy están siendo cuestionados con mayor fuerza.

Bahamón también hizo referencia al impacto emocional que generan estas situaciones: “Me duele este tema. Me rompe el corazón pensar en todo lo que han tenido que callar, aguantar o justificar. Y también me genera una enorme frustración e impotencia.” Con estas palabras, reforzó la dimensión humana del problema, más allá de cualquier debate mediático.

Un llamado a romper el silencio

El mensaje concluye con una invitación directa a no seguir minimizando estas conductas y a transformar las dinámicas que las permiten. “No más silencio. No más normalización. Estoy con ustedes”, escribió, sintetizando el sentido de su pronunciamiento.

En medio de una conversación pública que sigue en desarrollo y de investigaciones que aún no tienen conclusiones definitivas, su intervención se suma a un debate más amplio sobre el respeto en los espacios de trabajo, el uso del poder y la importancia de escuchar a quienes deciden hablar.

Más allá de nombres propios o casos específicos, lo que queda sobre la mesa es una discusión necesaria: cómo reconocer, cuestionar y erradicar comportamientos que durante años fueron tolerados y que hoy, cada vez con mayor claridad, están siendo señalados.