Resumen: Karol G prepara su nueva gira internacional ‘Viajando por el Mundo Tour’, un recorrido que llegará a distintos países entre 2026 y 2027 y que contará con invitadas especiales como Greeicy, Becky G y Elena Rose en algunas presentaciones. La artista también confirmó que Medellín, su ciudad natal, no hará parte del itinerario debido a las remodelaciones que se adelantan en el Estadio Atanasio Girardot, escenario que actualmente no puede recibir conciertos de gran formato.

¡Karol G destapa sus cartas! Estas serán las artistas que brillarán junto a ella en su tour mundial

La cuenta regresiva para el inicio del Viajando por el Mundo Tour ya comenzó y Karol G sigue revelando detalles de lo que será uno de los proyectos más importantes de su carrera. En esta oportunidad, la cantante confirmó a las artistas que la acompañarán en varias presentaciones del recorrido, una noticia que generó gran expectativa entre sus seguidores.

La gira, inspirada en la etapa musical de Tropicoqueta, llevará a la artista colombiana por escenarios de América y Europa entre 2026 y 2027, con un itinerario que contempla alrededor de 40 conciertos en 20 países.

El nombre del tour toma como referencia la canción Viajando por el mundo, colaboración con Manu Chao, una propuesta que refleja la identidad sonora del más reciente álbum de la cantante, marcado por ritmos tradicionales latinoamericanos.

Tres artistas acompañarán a Karol G en diferentes conciertos

Karol G anunció que Becky G, Elena Rose y Greeicy harán parte del espectáculo como invitadas especiales en fechas seleccionadas, aunque cada una tendrá presencia en distintas ciudades.

La estadounidense Becky G estará junto a «La Bichota» en los conciertos programados en Toronto (29 de julio), Washington D. C. (2 de agosto), Los Ángeles (15 de agosto), San Francisco (21 y 22 de agosto), Seattle (26 de agosto), San Antonio (2 de septiembre), El Paso (5 y 6 de septiembre) y Nueva York (18 de septiembre).

Nos vamos de gira con mi tropi-mamiii @karolg! 🧡✈️🌴 nos vemos pronto! 🥹 I’m sooooooo excited pic.twitter.com/bHxDP3rfBQ — Becky G (@iambeckyg) July 14, 2026

Por su parte, Elena Rose participará en las presentaciones de Chicago (24 y 25 de julio), Las Vegas (7 de agosto), Los Ángeles (14 de agosto), Boston (12 de septiembre), Nueva York (17 de septiembre), Atlanta (24 de septiembre), Miami (2 de octubre), Tampa (9 de octubre) y Dallas (15 de octubre).

En el caso de Greeicy, la cantante caleña fue confirmada para tres conciertos que se realizarán en Los Ángeles (16 de agosto), Houston (27 de septiembre) y Miami (3 de octubre).

Tras conocerse la noticia, la artista compartió un mensaje en sus redes sociales expresando la emoción que le produjo recibir la invitación.

«Aaaahhhhhh!! Cuando recibí esta invitación, me sentí profundamente agradecida. Caro, será un verdadero honor acompañarte. GRACIAS por esta invitación y por compartir todo lo que has construido con nosotras. Ya casi nos vemos en el TROPITOUR».

La participación de Greeicy representa un nuevo encuentro entre dos de las artistas colombianas con mayor reconocimiento internacional, quienes han desarrollado carreras exitosas desde propuestas musicales diferentes.

Medellín quedó por fuera del recorrido

Aunque la gira llegará a varios países, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Medellín, ciudad natal de Karol G.

La razón no estaría relacionada con una decisión artística, sino con las obras de remodelación que se adelantan en el Estadio Atanasio Girardot, lo que impidió incluir a la capital antioqueña dentro del calendario de conciertos.

Los trabajos de modernización del principal escenario deportivo de la ciudad comenzaron en julio y, mientras avanzan las intervenciones, el recinto no podrá recibir espectáculos de gran formato como el que prepara la cantante.

Un espectáculo con una nueva propuesta visual

Además de las colaboraciones sobre el escenario, el Viajando por el Mundo Tour marcará una nueva etapa en la puesta en escena de Karol G.

Según ha mostrado la artista en sus plataformas digitales, el espectáculo contará con una producción inspirada en la estética tropical que acompaña esta fase de su carrera. La propuesta incluirá una orquesta en vivo, nuevas coreografías y un montaje escénico de mayor dimensión.

Con la incorporación de Becky G, Elena Rose y Greeicy, Karol G apuesta por compartir escenario con artistas que han tenido un papel destacado dentro de la música latina en los últimos años, mientras prepara una gira que recorrerá Norteamérica, Latinoamérica y Europa y que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes de la temporada.