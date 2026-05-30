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    Inder abre espacios de estimulación cognitiva para adultos mayores

    En siete sectores de la ciudad, los adultos mayores podrán ejercitar la memoria, la agilidad mental y la concentración.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Inder abre espacios de estimulación cognitiva para adultos mayores

    Resumen: El Inder Medellín abrió talleres gratuitos de estimulación cognitiva y bienestar mental para personas mayores en siete sectores de la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín, a través del Instituto de Deportes y Recreación (Inder), puso en marcha una novedosa modalidad de Estimulación Cognitiva como parte de la tradicional estrategia «Canas al Aire.

    Esta iniciativa gubernamental busca impactar de forma directa el bienestar mental y emocional de los adultos mayores de la ciudad, ofreciendo herramientas que les permitan mantener una vejez activa, digna y totalmente independiente.

    El programa está diseñado científicamente para combatir el deterioro cognitivo asociado a la edad mediante dinámicas lúdicas de aprendizaje, socialización y recreación.

    Los talleres se enfocan en ejercitar habilidades diarias fundamentales como la memoria, la concentración, el lenguaje y la agilidad mental, factores que, según los expertos, reducen drásticamente los niveles de aislamiento y depresión en los barrios.

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    Al fortalecer estas capacidades, la oferta institucional no solo previene enfermedades neurodegenerativas, sino que eleva la autoestima y garantiza el bienestar general y la autonomía de los participantes dentro de sus núcleos familiares.

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    Los espacios de entrenamiento cerebral ya se encuentran operando con total éxito en siete sectores estratégicos de la capital antioqueña: Tricentenario, Altamira, Carlos E. Restrepo, Laureles, Brasilia, Villa del Socorro y Manrique.

    Los voceros del Inder recordaron a la ciudadanía que estas jornadas lúdicas son completamente gratuitas y de libre acceso, alineadas con el plan de desarrollo local para democratizar el deporte y el bienestar integral.

    Los familiares o cuidadores interesados en inscribir a las personas mayores pueden realizar el proceso de manera virtual a través de la plataforma SIMON 2.0 o contactando directamente al gestor deportivo de su respectiva comuna.

    Inder abre espacios de estimulación cognitiva para adultos mayores

    Foto de cortesía.

    Inder abre espacios de estimulación cognitiva para adultos mayores

    Foto de cortesía.

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