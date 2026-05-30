Resumen: La Policía y el Ejército capturaron en Amalfi a alias ‘Lengua’ y ‘Guelo’ tras **allanamientos** donde les hallaron munición de fusil.

¡Cayeron alias ‘Lengua’ y ‘Guelo’ en Amalfi! Les allanaron la madriguera y les pillaron balas de fusil

La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, ejecutó una serie de allanamientos y registros en el casco urbano del municipio de Amalfi.

El operativo sorpresa, enmarcado en la estrategia departamental “Juntos por Antioquia”, permitió la captura en flagrancia de dos presuntos dinamizadores de la violencia y el microtráfico en esta localidad.

Las diligencias judiciales, planeadas tras varios meses de rigurosa inteligencia militar y policial, terminaron con la detención de alias “Lengua”, de 29 años, y alias “Guelo”, de 21 años, ambos naturales de Amalfi.

Durante los allanamientos a las viviendas utilizadas como centros de acopio, las unidades tácticas incautaron un peligroso material de guerra y logística: 11 cartuchos de alta potencia calibre 7.62 (munición para fusil), un cartucho calibre 38, tres teléfonos celulares de última generación y una cartilla con doctrina y contenido alusivo a una estructura armada ilegal que opera en la zona, material que ya fue dejado bajo custodia de los peritos forenses.

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Los informes de la investigación criminal señalan que estos dos sujetos pertenecían activamente al brazo logístico de la banda delincuencial de la zona.

Alias “Lengua” Y alias “Guelo” eran los encargados directos de almacenar, dosificar y distribuir grandes cargamentos de sustancias estupefacientes en las plazas de vicio del municipio, y se les indaga por su presunta participación en los recientes homicidios selectivos registrados en la periferia de Amalfi.

Los capturados y el arsenal decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder en audiencia pública por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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