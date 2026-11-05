Estéreo Picnic 2027 revela su cartel por días: Charli XCX, Arcángel y Travis Scott encabezan

Resumen: El Festival Estéreo Picnic 2027 reveló oficialmente su cartel por días. Charli XCX, The Neighbourhood y The Prodigy abren el viernes 19 de marzo; Arcángel, Avenged Sevenfold y Rawayana toman el sábado 20; y Travis Scott, David Guetta, Milo J y Sombr cierran el domingo 21, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La preventa para clientes de los Bancos Aval y la billetera Dale! arranca el 9 de noviembre y la venta general el 11 de noviembre, por Ticketmaster.co.

Minuto30.com .- El Festival Estéreo Picnic 2027 reveló oficialmente su cartel por días y presentó la distribución de los artistas que harán parte de su edición número 16, que se celebrará el 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para el festival y les permite a los asistentes planear su experiencia día por día, antes de la apertura de la boletería. El rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de ‘Un Mundo Distinto’, con un cartel que reúne artistas de distintas generaciones, géneros y escenas musicales a lo largo de las tres jornadas.

La organización ya había destapado en octubre la nómina completa de artistas, con Travis Scott, Charli XCX, David Guetta y Arcángel como grandes cabezas de cartel, como lo registró Minuto30.com en su momento. Ahora, los asistentes conocen en qué jornada se presentará cada uno de ellos. Esta es la programación por días:

Viernes 19 de marzo: Charli XCX, The Neighbourhood y The Prodigy

La primera jornada estará encabezada por Charli XCX, una de las figuras que sigue redefiniendo el pop de esta generación; The Neighbourhood, la banda californiana que ha conquistado seguidores en todo el mundo con su mezcla de rock alternativo e influencias del R&B y el hip hop; y The Prodigy, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música electrónica de las últimas tres décadas, que finalmente tendrá su esperada cita con el público colombiano.

También se presentarán Fontaines D.C., Marlon Hoffstadt, Malcolm Todd, Raye, Adéla, The Avalanches, Boys Noize, La Ramona, Tiga, Lola Índigo, Boy Harsher, Depresión Sonora, Die Spitz, Mind Enterprises, Violet Grohl, Amanda Mussi, Estamos Perdidos, Annē, Annasofía, Encarta 98, Luz No Estrella, Lila Sky, Gotshell, Jack Vargas y B444dlove.

Sábado 20 de marzo: Arcángel, Avenged Sevenfold y Rawayana

El sábado será el turno de Arcángel, uno de los artistas más influyentes en la historia del reguetón y el trap latino; Avenged Sevenfold, que llegará con una de las propuestas más explosivas del metal actual; y Rawayana, que regresa a Bogotá para reencontrarse con su público colombiano y celebrar el verdadero after, luego de sus dos presentaciones en la capital durante este 2026.

A esta jornada se suman Amelie Lens, Khruangbin, Nina Kraviz, The War On Drugs, Kasabian, Patrick Topping, Mitú, Él Mató a un Policía Motorizado, Chuwi, Winona Riders, Amaia, Young Cister, A. Chal, Luch, Nohaaddana, Pepo, Lady Arias, DeGlorian, Zuko OMG, Keke Minowa, Conjunto Media Luna y María Manuela.

Domingo 21 de marzo: Travis Scott, David Guetta, Milo J y Sombr

El cierre del festival reunirá a Travis Scott, con uno de los shows más impactantes y contundentes de la música global de la última década; David Guetta, una de las figuras más influyentes de la música electrónica; Milo J, uno de los artistas más representativos de la nueva generación de la música argentina; y Sombr, una de las grandes revelaciones del pop alternativo actual.

También se subirán a los escenarios Cage The Elephant, Lola Young, Four Tet, Slayyyter, Tomora, Leon Bridges, Angine De Poitrine, Bicep, Sammy Virji, Topboy, Ninajirachi, Midnight Generation, Nicola Cruz, Snow Strippers, Verraco & Lechuga Zafiro con su show ‘Hyperverbena’, Emyl Rusev, Austin TV, Vic Deal, Astro, Ela Conem, Selva Volcán, Entrañas, NO2O (2AT x Nixss) y Siete Catorce.

¿Cuándo sale la boletería del Estéreo Picnic 2027?

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval —Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas— y de la billetera digital Dale! estará disponible desde el lunes 9 de noviembre a las 9:00 a.m.

La venta general comenzará el miércoles 11 de noviembre a las 9:00 a.m., hasta agotar existencias. Las entradas se podrán adquirir a través de Ticketmaster.co.

El Estéreo Picnic, producido por Páramo Presenta, se ha consolidado como el festival más importante de Colombia y una de las citas musicales más relevantes de América Latina. Su edición 2026 reunió a Tyler, the Creator, The Killers y Sabrina Carpenter en el mismo escenario del Parque Simón Bolívar, y para 2027 promete tres días de ‘Un Mundo Distinto’ con algunos de los nombres más grandes de la música mundial.