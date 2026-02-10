¡Bomba en el reality! Estos son los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos

Captura de video de La Casa de Los Famosos Colombia

Minuto30.com .- El encierro más famoso del país se pone más intenso. Tras semanas de especulaciones, el Canal RCN y las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos Colombia 3 han confirmado el ingreso de dos pesos pesados de la televisión nacional: la icónica Lady Noriega y el talentoso actor Juan Carlos Arango.

La noticia, que se hizo oficial este martes, ha generado un terremoto en redes sociales, donde los seguidores del programa ya empiezan a proyectar cómo cambiará la convivencia con la llegada de estos dos experimentados artistas.

Lady Noriega: Belleza, voz y carácter

La recordada exreina, modelo, presentadora y cantante llega a la casa para demostrar de qué está hecha. Con una trayectoria marcada por el éxito en la música popular y la actuación, Lady no solo aportará glamour, sino que promete no quedarse callada ante las injusticias de la competencia. “Llega a demostrar de qué está hecha tanto en la competencia como en la convivencia”, resaltó el Canal RCN en sus redes.

Juan Carlos Arango: El lado humano e intenso

Por su parte, el actor Juan Carlos Arango, reconocido por sus innumerables papeles en las producciones más importantes del país, entra al reality con el objetivo de mostrar su faceta más auténtica. Según RCN Radio, Arango llega para dejar ver su lado “humano, intenso y, claro… polémico”. Su experiencia y madurez podrían ser claves para mover las fichas dentro de los bandos que ya se han formado en la casa.

¿Están preparados para el caos?

El ingreso de estas dos celebridades busca refrescar la dinámica del juego y poner a prueba los nervios de los habitantes actuales. Mientras unos los recibirán con los brazos abiertos por su trayectoria, otros los verán como una amenaza directa hacia la gran final.

Lo que se espera de los nuevos habitantes:

Polémica: Ambos tienen personalidades fuertes que no temen al conflicto.

Historias: Décadas de anécdotas en la farándula colombiana que saldrán a la luz en las charlas de madrugada.

Alianzas: ¿Se unirán a los grupos existentes o armarán su propia facción de “veteranos”?