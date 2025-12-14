Estas son las víctimas mortales del bus accidentado: 16 graduados y un conductor

Resumen: El accidente, que ha enlutado al municipio de Bello y a todo Antioquia, ocurrió en la madrugada de este domingo. La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a un posible caso de microsueño
Minuto30.com .- El siniestro vial ocurrido cerca a Segovia, donde un bus se precipitó a un abismo, dejó un saldo de 17 víctimas mortales. 16 jóvenes y uno de los dos conductores fallecieron en el lugar.
El vehículo transportaba a los recién graduados de grado 11° del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban a Medellín después de una excursión de promoción desde Coveñas.
El accidente, que ha enlutado al municipio de Bello y a todo Antioquia, ocurrió en la madrugada de este domingo. La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a un posible caso de microsueño como causa de que el conductor perdiera el control del bus y cayera al abismo.
Listado de Víctimas Mortales
La identidad de las 17 personas que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia ha sido revelada:
Carlos Cardona
Daniel Arismendi Fernández
José Manuel Orrego Palacio
Juan Andrés Hincapié
Laura Salazar
María Camila Pérez Sánchez
María Fernanda Londoño Jiménez
Mariana Upegui Escobar
Mateo Castaño López
Mathias Berrío Cardona
Paulina Anduquia Builes
Susana Arango Mejía
Sara Escobar Mera
Valeria López
Yeraldin Yepes
Mariana Galvis Arias
Conductor: Jonathan Alexander Taborda
Lea también: Acá la identidad y lugares en los que se encuentran los heridos del bus: 17 estudiantes, el guía y el otro conductor
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios