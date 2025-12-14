Menú Últimas noticias
    Fotos

    Estas son las víctimas mortales del bus accidentado: 16 graduados y un conductor

    El vehículo transportaba a los recién graduados de grado 11° del Liceo Antioqueño de Bello

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía
    Resumen: El accidente, que ha enlutado al municipio de Bello y a todo Antioquia, ocurrió en la madrugada de este domingo. La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a un posible caso de microsueño

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El siniestro vial ocurrido cerca a Segovia, donde un bus se precipitó a un abismo, dejó un saldo de 17 víctimas mortales. 16 jóvenes y uno de los dos conductores fallecieron en el lugar.

    El vehículo transportaba a los recién graduados de grado 11° del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban a Medellín después de una excursión de promoción desde Coveñas.

    El accidente, que ha enlutado al municipio de Bello y a todo Antioquia, ocurrió en la madrugada de este domingo. La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a un posible caso de microsueño como causa de que el conductor perdiera el control del bus y cayera al abismo.

    Listado de Víctimas Mortales

    La identidad de las 17 personas que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia ha sido revelada:

    Carlos Cardona
    Daniel Arismendi Fernández
    José Manuel Orrego Palacio
    Juan Andrés Hincapié
    Laura Salazar
    María Camila Pérez Sánchez
    María Fernanda Londoño Jiménez
    Mariana Upegui Escobar
    Mateo Castaño López
    Mathias Berrío Cardona
    Paulina Anduquia Builes
    Susana Arango Mejía
    Sara Escobar Mera
    Valeria López
    Yeraldin Yepes
    Mariana Galvis Arias
    Conductor: Jonathan Alexander Taborda

    Foto: Cortesía

    Lea también: Acá la identidad y lugares en los que se encuentran los heridos del bus: 17 estudiantes, el guía y el otro conductor

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


