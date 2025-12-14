Menú Últimas noticias
    Acá la identidad y lugares en los que se encuentran los heridos del bus: 17 estudiantes, el guía y el otro conductor

    Se conoce que tres de las víctimas están en estado crítico

    Publicado por: SoloDuque

    bus con egresados del liceo antioqueño de bello
    Un bus que transportaba una excursión se fue por un precipio en el nordeste de Antioquia. Foto: Redes Sociales
    Resumen: Debido a la gravedad de sus heridas, seis de los lesionados fueron trasladados a Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El trágico accidente del bus de egresados del Liceo Antioqueño de Bello, que regresaban de Coveñas, dejó un saldo de 19 personas lesionadas, además de las víctimas mortales confirmadas. Los heridos fueron atendidos inicialmente en los hospitales de Segovia, Remedios y Yolombó.

    Debido a la gravedad de sus heridas, seis de los lesionados fueron trasladados de urgencia a unidades médicas de mayor complejidad en la ciudad de Medellín.

    Se conoce que tres de las víctimas están en estado crítico.

    Identidades de los heridos y donde son atendidos

    A continuación, se presenta la lista de identidades y las clínicas donde están siendo atendidos:

    Hospital de Segovia
    Ana Isabel Pulgarín
    Karoll Juliana Patino

    Hospital de Remedios
    David Rua Vallejo
    Jerónimo Hurtado Vélez
    Jimena Londoño Sánchez
    Juliana Álvarez
    Miguel Angel Carvaial Arroyave
    Miguel Angel Forero Quintero
    Sofia Posso Gomez
    Samuel Marín Agudelo
    Valerie Luciana Diaz Mazo
    Conductor: Hamilton Piedrahita

    Hospital de Yolombó
    Erik Cañaveral Ospina
    Nicolas Gallego Ramirez

    Traslados a Medellín

    Hospital San Vicente Fundación
    Hernán Montalvo Sierra
    Guía Samuel Cortés Largo

    Hospital Pablo Tobón Uribe
    Nicolas Ochoa Vahos
    Santiago Galeano Quintero

    Clínica de las Américas
    Katherine Mira Zapata
    Miguel Angel Roman Bedoya

    Ya se revelaron también los nombres de las 17 víctimas, 16 estudiantes y uno de los conductores.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


