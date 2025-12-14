Acá la identidad y lugares en los que se encuentran los heridos del bus: 17 estudiantes, el guía y el otro conductor

Resumen: Debido a la gravedad de sus heridas, seis de los lesionados fueron trasladados a Medellín
Minuto30.com .- El trágico accidente del bus de egresados del Liceo Antioqueño de Bello, que regresaban de Coveñas, dejó un saldo de 19 personas lesionadas, además de las víctimas mortales confirmadas. Los heridos fueron atendidos inicialmente en los hospitales de Segovia, Remedios y Yolombó.
Debido a la gravedad de sus heridas, seis de los lesionados fueron trasladados de urgencia a unidades médicas de mayor complejidad en la ciudad de Medellín.
Se conoce que tres de las víctimas están en estado crítico.
Identidades de los heridos y donde son atendidos
A continuación, se presenta la lista de identidades y las clínicas donde están siendo atendidos:
Hospital de Segovia
Ana Isabel Pulgarín
Karoll Juliana Patino
Hospital de Remedios
David Rua Vallejo
Jerónimo Hurtado Vélez
Jimena Londoño Sánchez
Juliana Álvarez
Miguel Angel Carvaial Arroyave
Miguel Angel Forero Quintero
Sofia Posso Gomez
Samuel Marín Agudelo
Valerie Luciana Diaz Mazo
Conductor: Hamilton Piedrahita
Hospital de Yolombó
Erik Cañaveral Ospina
Nicolas Gallego Ramirez
Traslados a Medellín
Hospital San Vicente Fundación
Hernán Montalvo Sierra
Guía Samuel Cortés Largo
Hospital Pablo Tobón Uribe
Nicolas Ochoa Vahos
Santiago Galeano Quintero
Clínica de las Américas
Katherine Mira Zapata
Miguel Angel Roman Bedoya
Ya se revelaron también los nombres de las 17 víctimas, 16 estudiantes y uno de los conductores.
Lea también: Estas son las víctimas mortales del bus accidentado: 16 graduados y un conductor
Aquí más Noticias de Bello
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios