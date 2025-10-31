Regio Clownn y B-King habrían sido torturados, asesinados y descuartizados en México, y abandonados envueltos con una lona blanca en una solitaria carretera México-Cuautla-Puebla. Foto: Captura de video

Estas son las 16 personas capturadas en México por la muerte de B-King y Regio Clown

Minuto30.com .- La Fiscalía del Estado de México (Edomex) confirmó un avance crucial en el caso del violento asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown), al anunciar la captura de 16 personas presuntamente implicadas en los crímenes. Este operativo representa un golpe a una compleja estructura delincuencial.

La red criminal desmantelada es de naturaleza transnacional, con miembros de múltiples nacionalidades. Entre los 16 capturados figuran ciudadanos mexicanos, colombianos, venezolanos, españoles y cubanos.

Actualmente, la Fiscalía avanza con las investigaciones que vinculan directamente los homicidios con un entorno delictivo enfocado en el tráfico y comercialización de drogas sintéticas y otros delitos graves asociados.

Homicidio de B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México ha avanzado en el esclarecimiento del brutal asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, revelando la participación de alias «Comandante» en la trampa que llevó a las víctimas a la muerte. Cinco personas han sido capturadas por este homicidio, incluyendo al señalado de tender el engaño.

La investigación detalla que alias «Comandante» fue el presunto responsable de atraer a Regio Clown y B-King al lugar donde fueron vistos por última vez. Tras movilizarlos durante varios días, se encargó de llevarlos al sitio donde finalmente fueron ultimados y desmembrados.

Lea también: Por la muerte de B-King y Regio Clown habrían pagado 40 millones de pesos colombianos: esclarecen sus muertes

El móvil de la ejecución fue una orden directa de otro sujeto, conocido bajo el alias de «Pantera». El macabro crimen se consumó en la vivienda de un hombre apodado «Apá», quien, según las autoridades, sería el dueño de una chatarrería local.

Las autoridades continúan trabajando intensamente en la investigación para desarticular por completo esta compleja red criminal transnacional, buscando llevar a todos los responsables ante la justicia.

>h3>Prestamistas colombianos relacionados con el crimen

La red criminal internacional relacionada con el asesinato de los músicos B-King y Regio Clown ha revelado otra faceta de su operación: la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas. Cinco personas más, todas de nacionalidad colombiana, fueron sindicadas de extorsión, confirmando su participación en el entramado delincuencial.

Los detenidos colombianos presuntamente hacían parte de la estructura de préstamos ilegales conocida como «gota a gota». Además, la Fiscalía ha establecido que estarían directamente relacionados con la venta de drogas sintéticas. Uno de los capturados, apodado «Maxi», sería la única persona autorizada en Ciudad de México para la producción de la droga sintética conocida como «tusi» o «2-CB».

Una española secuestrada

La desarticulación de la red criminal vinculada al asesinato de B-King y Regio Clown ha revelado una trama de secuestro, narcotráfico y una venganza que costó 200 mil pesos mexicanos (cerca de 42 millones de pesos colombianos). Seis personas fueron sindicadas de secuestro, en un caso que se entrelaza con la desaparición de los músicos.

El 17 de septiembre, cuando se iniciaban las investigaciones por la desaparición de los artistas colombianos, las autoridades mexicanas fueron a dar a la hacienda Los Leones, donde se adelantaban eventos similares a los «Sin Censura» en los que Regio Clown presuntamente expendía dorgas sinteticas sin permiso de «el pantera», quien a la postre habría pagado 200 mil pesos mexicanos, cerca de 42 millones de pesos colombinaos, por su muerte y la del paisa.

En la hacienda Los Lenoes hallaron además cuatro grandes felinos con los que amenazaan a la española secuestrada, según relató la vítima, de que si intentaba huir se la hechaban a estos animales.

Según reporte de la Fiscalía de Estado de México, en los eventos que se llevaban a cabo en Los Leones estaría implicado el promotor de B-King, asi como un individuo conocido como «mastracci» y un tercer individuo que sería el propietario de la misteriosa Hacienda.

Aquí más Noticias Intrnacionales