Regio Clownn y B King en México, antes de la presentación del día 15 de septiembre

Resumen: La Fiscalía ha garantizado que los actos de investigación incorporan una gran cantidad de evidencia sólida, incluyendo información aportada por testigos, seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, fuentes abiertas, órdenes judiciales y múltiples análisis periciales.

Por la muerte de B-King y Regio Clown habrían pagado 40 millones de pesos colombianos: esclarecen sus muertes

Minuto30.com .- Un giro crucial ha tomado la investigación por el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B-King y DJ Regio Clown, en México. Las autoridades locales informaron sobre la captura de una vasta red criminal, de la cual se desprenden serias conexiones con el narcotráfico.

El Líder de la Red y el Trágico Encuentro:

Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla, Cristopher “N”, alias “El Comandante”. La Fiscalía del Estado de México (Edomex) confirmó que los músicos colombianos debían encontrarse con este individuo el pasado 16 de septiembre, fecha en la que fueron vistos por última vez con vida en Ciudad de México.

Una Red Criminal Transnacional de 16 Implicados:

La estructura criminal desmantelada es de carácter internacional. El operativo resultó en la detención de 16 personas, de las cuales seis son mexicanas y diez son extranjeras, incluyendo hombres y mujeres originarios de España, Colombia, Cuba y Venezuela. Las capturas se dieron en días y lugares distintos.

Vínculo directo con las Drogas Sintéticas

La Fiscalía de Edomex confirmó que los asesinatos de B-King y Regio Clown están vinculados a un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos. Específicamente, se menciona la venta de drogas sintéticas procedentes de Colombia, como la conocida como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”.

El Modo Operandi de la Estructura Criminal:

Las investigaciones indican que la red no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que estaba relacionada con una serie de delitos graves que operaban en paralelo, como la extorsión bajo la modalidad “gota a gota”, así como privación de la libertad y secuestro.

Un Caso Soportado en Pruebas Técnicas y Testimoniales:

La Fiscalía ha garantizado que los actos de investigación incorporan una gran cantidad de evidencia sólida, incluyendo información aportada por testigos, seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, fuentes abiertas, órdenes judiciales y múltiples análisis periciales.

Según la fiscalía se pudo establecer que alias «pantera» habría pagado 200 mil pesos mexicanos (42 millones de pesos colombianos al cambio de este 30 de octubre) por la muerte de los dos jóvenes; además el ente mexicano estableció que el ataque era contra Regio, quien al parecer habría estado vendiendo drogas sintéticas sin permiso.

Justicia por las Víctimas:

Los arrestos representan un avance significativo en la búsqueda de justicia para los dos músicos colombianos. Las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la desarticulación completa de esta peligrosa estructura criminal.

El Desmantelamiento de esta célula delictiva es un mensaje claro a las organizaciones transnacionales que intentan utilizar el territorio mexicano para operaciones de narcotráfico y extorsión, afectando la vida de ciudadanos extranjeros y locales.

Aquí más Noticias Internacionales