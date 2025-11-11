Resumen: Más de 200 jóvenes del Centro Democrático publicaron una carta pidiendo al precandidato Miguel Uribe Londoño que renuncie a su aspiración presidencial. La solicitud se debe a que Uribe Londoño ha sembrado dudas sobre la transparencia del proceso de elección interno, lo que ha generado el retiro de la encuestadora Atlas Internacional y un "descrédito" en el partido.

¡Están mamados de sus pataletas! Jóvenes del CD piden a Miguel Uribe Londoño su renuncia a la precandidatura

La precandidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño por el Centro Democrático enfrenta una fuerte presión interna. Un grupo de 205 jóvenes uribistas de distintas regiones del país, incluyendo Antioquia, Valle, Caldas y Nariño, publicaron una carta abierta pidiendo a la Dirección Nacional del partido que evalúe la continuidad de Uribe Londoño o que él mismo renuncie a su aspiración.

La solicitud surge tras las recientes declaraciones del precandidato, quien expresó dudas sobre la transparencia del proceso interno de elección, lo que motivó el retiro de la encuestadora Atlas Internacional. Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, compite en la contienda con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Acusaciones de Incoherencia y Descrédito

En el documento, los jóvenes firmantes acusan a Uribe Londoño de generar «descrédito» en un proceso que, según ellos, él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el inicio.

«Rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, cuyas acciones han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio», señala la carta. Además, el grupo juvenil manifiesta su inquietud por presuntos intentos de asesores cercanos a Uribe Londoño de establecer contacto con la encuestadora, poniendo en tela de juicio la independencia del mecanismo de elección.

El grupo de jóvenes le pidió al precandidato dar un «paso al costado» por coherencia, instándolo a respaldar la unidad del partido en torno a un liderazgo que no despierte dudas.

El conflicto interno pone en riesgo la cohesión del partido de cara a la definición de su candidato presidencial, un proceso que busca evitar divisiones antes de las elecciones de 2026.