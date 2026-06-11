Resumen: Abelardo de la Espriella respondió a la denuncia anunciada por Iván Cepeda ante la Fiscalía y la CPI, asegurando que se trata de una “cortina de humo” en plena campaña presidencial.

Abelardo de la Espriella responde a denuncia de Iván Cepeda y la califica como una ‘cortina de humo’

La confrontación entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sumó un nuevo capítulo este jueves 11 de junio, luego de que el aspirante respaldado por el Pacto Histórico anunciara denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos vínculos del abogado con grupos paramilitares.

Tras conocer el anuncio, De la Espriella rechazó los señalamientos y aseguró que la acción de su contendiente busca desviar la atención de otras denuncias que él mismo ha venido realizando durante la campaña presidencial.

“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda”, manifestó el candidato en X.

Como parte de su respuesta, De la Espriella hizo pública una carta enviada el pasado 6 de junio al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

En el documento expone sus preocupaciones sobre una supuesta influencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país durante el proceso electoral.

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Según el candidato, existen zonas donde la libre decisión de los votantes estaría siendo afectada por organizaciones armadas ilegales que ejercen control territorial.

En la comunicación también relacionó estos planteamientos con la política de Paz Total y sostuvo que algunos grupos tendrían interés en el resultado de la segunda vuelta presidencial.

La controversia entre ambos aspirantes se suma al ambiente de tensión política que rodea la recta final de la campaña presidencial, mientras las autoridades no se han pronunciado sobre eventuales decisiones frente a las denuncias anunciadas por las dos campañas.

Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca “paraco”.… pic.twitter.com/WKJWbfrkel — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 11, 2026

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