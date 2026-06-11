Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Abelardo de la Espriella responde a denuncia de Iván Cepeda y la califica como una ‘cortina de humo’

    Abelardo de la Espriella respondió a la denuncia anunciada por su rival presidencial y defendió las acusaciones que presentó ante Estados Unidos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Corte Penal Internacional
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Abelardo de la Espriella responde a denuncia de Iván Cepeda y la califica como una ‘cortina de humo’

    Resumen: Abelardo de la Espriella respondió a la denuncia anunciada por Iván Cepeda ante la Fiscalía y la CPI, asegurando que se trata de una “cortina de humo” en plena campaña presidencial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La confrontación entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sumó un nuevo capítulo este jueves 11 de junio, luego de que el aspirante respaldado por el Pacto Histórico anunciara denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos vínculos del abogado con grupos paramilitares.

    Tras conocer el anuncio, De la Espriella rechazó los señalamientos y aseguró que la acción de su contendiente busca desviar la atención de otras denuncias que él mismo ha venido realizando durante la campaña presidencial.

    “Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda”, manifestó el candidato en X.

    Como parte de su respuesta, De la Espriella hizo pública una carta enviada el pasado 6 de junio al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

    En el documento expone sus preocupaciones sobre una supuesta influencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país durante el proceso electoral.

    Lea también: ¡Colombia hizo vibrar el Azteca! Shakira, J Balvin y Ryan Castro brillaron en la inauguración del Mundial 2026

    Según el candidato, existen zonas donde la libre decisión de los votantes estaría siendo afectada por organizaciones armadas ilegales que ejercen control territorial.

    En la comunicación también relacionó estos planteamientos con la política de Paz Total y sostuvo que algunos grupos tendrían interés en el resultado de la segunda vuelta presidencial.

    La controversia entre ambos aspirantes se suma al ambiente de tensión política que rodea la recta final de la campaña presidencial, mientras las autoridades no se han pronunciado sobre eventuales decisiones frente a las denuncias anunciadas por las dos campañas.

    Más n0ticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.