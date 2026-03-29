“Estamos bien, firmes, serenos” Nicolás Maduro envía su primer mensaje desde prisión en Estados Unidos

Resumen: Nicolás Maduro envió su primer mensaje desde prisión en Estados Unidos, asegurando estar “bien, firmes, serenos y en oración permanente”. El expresidente venezolano, detenido junto a su esposa Cilia Flores tras una operación estadounidense el 3 de enero, permanece aislado en una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, con acceso limitado al patio y llamadas breves con su familia y abogados.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compartió este sábado su primera comunicación desde que fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por cargos relacionados con narcotráfico y conspiración para cometer narcoterrorismo.

En el mensaje, publicado en redes sociales, Maduro aseguró estar “bien” y mostró serenidad ante su situación. “Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, escribió el líder chavista en víspera de la Semana Santa, destacando la relevancia espiritual de esta fecha en el país latinoamericano.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones”, añadió. “Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente”.

Condiciones de reclusión en Brooklyn

Actualmente, Maduro se encuentra aislado en una celda sin acceso a internet ni periódicos, con permiso para salir al patio durante solo una hora diaria. Una fuente cercana al exmandatario confirmó a la AFP que se le permite comunicarse por teléfono con familiares y abogados durante un máximo de 15 minutos.

No está claro si el mensaje fue redactado por Maduro personalmente o si únicamente avaló su contenido, aunque aparece firmado junto a su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida durante la operación militar del 3 de enero que condujo a su captura en Caracas.

Durante ese operativo, fuerzas estadounidenses realizaron bombardeos en la capital venezolana para asegurar la detención de ambos. Desde entonces, Maduro y Flores permanecen recluidos en la misma instalación de máxima seguridad en Brooklyn, enfrentando cargos penales en la Corte Federal de Nueva York.

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Reacciones y contexto político

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido públicamente como ‘Nicolasito’, ha confirmado en diversos actos que su padre se encuentra bien, tranquilo y en condiciones de mantenerse activo, incluyendo rutinas de ejercicio dentro del centro de detención.

Por su parte, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de manera interina tras la caída de Maduro, no ha hecho comentarios sobre el mensaje, ni la mayoría de los ministros de su gobierno. La mandataria ha tenido un acercamiento a Estados Unidos y ha ajustado su política interna para alinearse con las presiones de Washington, desmantelando gran parte de la estructura del gobierno anterior en menos de tres meses.

Durante su última aparición pública, Rodríguez solo pidió una oración por Maduro y Flores ante líderes evangélicos, un sector cercano al expresidente derrocado, sin referirse al proceso judicial que se desarrolla en Nueva York.

Este primer mensaje de Maduro refleja un intento de mantenerse en contacto con el mundo exterior y transmitir calma, mientras enfrenta un proceso judicial de alta complejidad en Estados Unidos.

La publicación en plataformas como X y Telegram marca un precedente, pues hasta ahora solo se había reportado un conteo diario de los días que lleva en custodia estadounidense.