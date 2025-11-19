Resumen: A pocos días de la final de Miss Universo 2025, el certamen enfrenta un nuevo escándalo: dos jueces renunciaron al jurado alegando irregularidades en la selección de finalistas y posibles conflictos de interés. La organización, por su parte, negó cualquier manipulación y aseguró que todos los procedimientos siguieron los protocolos oficiales, mientras intenta recuperar la confianza del público y de las concursantes.

¡Estalla el escándalo en Miss Universo! Renuncias en el jurado y acusaciones de amaño marcan la previa del certamen

A solo un día de la coronación de la nueva Miss Universo en Bangkok, el evento atraviesa una de sus semanas más tensas. Dos miembros del jurado oficial renunciaron de manera consecutiva y una ola de señalamientos sobre supuestas irregularidades en la elección de finalistas volvió a poner bajo la lupa la transparencia del concurso.

La controversia se suma al reciente episodio que involucró a Miss México, Fátima Bosch, quien fue reprendida públicamente por un directivo tailandés y desencadenó la molestia de varias concursantes.

Las renuncias que encendieron la alarma

El primero en dar un paso al costado fue el músico libanés Omar Harfouch, quien anunció su retiro mediante redes sociales. El jurado aseguró sentirse “profundamente inquieto” tras enterarse —según dijo— de la existencia de un grupo alterno que habría evaluado a las más de cien delegadas y escogido a las 30 finalistas preliminares sin participación de los jueces oficiales.

Minutos después de su anuncio, el exfutbolista francés Claude Makélélé también informó su renuncia, aunque se limitó a mencionar razones personales. Su salida reforzó la percepción de turbulencia interna justo cuando la organización intenta proyectar normalidad frente a la inminente gala final.

Las acusaciones que sacudieron al certamen

Harfouch aseguró haber conocido por redes sociales los nombres de quienes supuestamente integraban ese comité externo y afirmó que algunos tendrían vínculos personales o profesionales con ciertas concursantes, lo que —en su opinión— comprometería la imparcialidad del proceso.

También cuestionó la forma en que se estarían gestionando los votos y los resultados preliminares, al señalar que una de las personas relacionadas con ese grupo tendría acceso directo al manejo del sistema de puntuación.

Esto le podría interesar: ¡Cae otra acusación! Puff Daddy enfrenta un nuevo señalamiento que podría extender su condena

El músico sostuvo que comunicó sus inquietudes a los organizadores, pero afirmó que la respuesta interna solo aumentó sus dudas. Tras una conversación “tensa” con la dirección del certamen, resolvió abandonar tanto el jurado como su participación artística en la gala, para la que tenía prevista una presentación musical.

La respuesta oficial: desmentidos y advertencias

La Organización Miss Universo rechazó públicamente los señalamientos. A través de un comunicado, afirmó que ningún panel alterno ha sido autorizado para evaluar candidatas o seleccionar finalistas, y que todos los procedimientos siguen protocolos oficiales supervisados por el propio concurso.

La entidad también señaló que Harfouch habría confundido el rol de “Beyond the Crown”, un programa independiente de impacto social que cuenta con su propio comité y que no interviene en la clasificación de las delegadas. Asimismo, confirmó que aceptó la renuncia del músico y le prohibió utilizar el nombre o la marca Miss Universo en cualquier acto o publicación futura.

Un certamen en medio de la tormenta

Las tensiones no son nuevas: hace dos semanas, un video viral mostró al director tailandés Nawat Itsaragrisil regañando a Miss México durante un evento oficial, lo que provocó la salida inmediata de varias concursantes del salón y desató una ola de críticas internacionales.

@elheraldohonduras Escándalo en Miss Universo Durante una reunión con las participantes, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, coorganizador del certamen y presidente de Miss Grand International, llamó “tonta” a Miss México, Fátima Bosch, e intentó retirarla frente a las cámaras. Las demás concursantes se levantaron en apoyo, pero él les dijo "si quieren seguir en el concurso, deben de sentarse". Video: Cortesía ♬ sonido original – elheraldohonduras

Aunque el directivo aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas, el incidente obligó a la organización a intervenir directamente y desplazar a una delegación de ejecutivos al país anfitrión para retomar el control.

Ahora, con las renuncias de dos jueces y la discusión abierta sobre la transparencia de la clasificación, el concurso enfrenta un nuevo desafío: recuperar la confianza de las participantes y del público antes de la coronación.