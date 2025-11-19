¡Cae otra acusación! Puff Daddy enfrenta un nuevo señalamiento que podría extender su condena

Resumen: Sean “Diddy” Combs, condenado a 50 meses de prisión y con liberación prevista para junio de 2028, enfrenta una nueva denuncia por agresión sexual presentada por un productor musical que afirma haber sido atacado en dos ocasiones entre 2020 y 2021. La investigación, ahora en manos de las autoridades de Los Ángeles, sigue en curso y podría influir en su situación penitenciaria, aunque aún no se han presentado cargos formales.

La situación legal de Puff Daddy vuelve a tensionarse. Aunque el productor y rapero cumple una condena federal de 50 meses en el FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, una nueva denuncia presentada en California podría complicar aún más su futuro judicial y su permanencia en prisión.

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado por cargos federales relacionados con transporte de personas para fines sexuales y otros delitos vinculados a explotación. Desde la decisión judicial emitida en octubre de 2025, su fecha de salida estaba programada para el 8 de mayo de 2028.

Sin embargo, tras reportes de supuestas infracciones a las normas penitenciarias, su liberación fue aplazada un mes adicional: 4 de junio de 2028. Y ahora, una nueva investigación podría extender aún más ese calendario.

Denuncia desde California: nueva investigación abierta

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmó que analiza una queja presentada por un hombre que asegura haber sido agredido sexualmente por Combs. El denunciante, un productor musical y publicista, relató a las autoridades que los hechos ocurrieron en dos situaciones distintas, entre finales de 2020 y marzo de 2021.

El primer episodio, según su declaración, sucedió en un almacén de Los Ángeles, donde había sido contratado para realizar una sesión fotográfica vinculada a prendas del fallecido rapero Notorious B.I.G.. Allí, Combs presuntamente se habría exhibido ante él y le habría pedido realizar un acto sexual, petición que rechazó.

Meses después, en 2021, el productor afirma haber sido llevado a una habitación donde dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs ingresara para cometer un nuevo ataque. Dice haber callado por años debido a la vergüenza y al temor de enfrentar a una figura poderosa de la industria.

La denuncia fue inicialmente radicada ante la Policía en Florida, donde reside el hombre. Tras recibir el informe oficial, la Unidad de Víctimas Especiales de Los Ángeles asumió la investigación, la cual “sigue activa”, según información difundida por medios internacionales.

Un capítulo que vuelve a complicar su panorama

Aunque la acusación todavía no ha derivado en cargos formales, podría influir en las evaluaciones internas del sistema penitenciario y en cualquier reconsideración futura de beneficios para Combs. Además, el caso se suma a un historial reciente de litigios y procesos que han rodeado al productor en los últimos años.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información, mientras el artista permanece en prisión cumpliendo su condena federal y su defensa insiste en desmontar las nuevas acusaciones.