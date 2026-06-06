Resumen: Denuncian amenazas a mineros en zona rural de Remedios, Antioquia. Un audio atribuido a disidencias ordena suspender actividades extractivas hasta nueva instrucción.

‘O paran las máquinas o rendirán cuentas’: el audio que sembró miedo entre mineros de Antioquia

Habitantes de la zona rural de Remedios, en Antioquia, denunciaron la circulación de un audio intimidatorio que habría sido enviado a trabajadores del sector minero para exigir la suspensión inmediata de sus actividades extractivas.

Según la información conocida, el mensaje estaría siendo atribuido a un presunto integrante del frente 4 de las disidencias del Bloque Magdalena Medio, estructura ilegal que tendría presencia en esta región del departamento.

Las amenazas a mineros estarían dirigidas especialmente a quienes operan dragas, motobombas, retroexcavadoras y otros equipos utilizados en la explotación minera.

De acuerdo con la denuncia, la advertencia se concentra en áreas rurales que comprenden las veredas Cooperativa, Panamá Nueve y Cañaveral Chicamoqué.

En el audio, quien habla asegura actuar por orden de la organización armada y exige detener toda actividad relacionada con la minería desde el pasado 5 de junio y hasta nueva instrucción.

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El mensaje también advierte posibles represalias contra quienes desacaten la orden. “Todo aquel que no acate la orientación tendrá que rendir cuentas”, señala uno de los apartes del audio que está siendo analizado por las autoridades.

Fuentes consultadas en la zona indicaron que, debido al temor generado por las amenazas a mineros, varias personas decidieron suspender temporalmente sus labores mientras se conoce con mayor claridad el alcance de la situación y se adoptan medidas de seguridad.

Por ahora, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la autenticidad del material y determinar quiénes serían los responsables de su difusión. Asimismo, buscan esclarecer las razones que motivaron la presunta orden de paralizar la actividad minera en este sector del Nordeste antioqueño.

Las amenazas a mineros han generado preocupación entre las comunidades rurales de Remedios, donde numerosas familias dependen económicamente de esta actividad. Mientras avanza la investigación, los habitantes permanecen atentos a los pronunciamientos oficiales sobre este caso.

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