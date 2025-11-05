Cinco estadounidenses fueron inadmitidos en Rionegro por alertas de turismo sexual

Resumen: Migración Colombia inadmitió a cinco estadounidenses en Rionegro por alertas de turismo sexual. En 2025, ya van más de 2.600 inadmisiones en el país.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó que cinco ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en las últimas horas en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia, tras comprobarse que su ingreso representaba un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana por tener alertas asociadas al turismo con fines de explotación sexual.

Según la entidad, los individuos fueron sometidos a los protocolos de verificación establecidos, a través de los cuales se confirmó que registraban notificaciones activas en sistemas de control internacionales como Angel Watch, una herramienta que monitorea a personas con antecedentes de delitos sexuales contra menores de edad. Los cinco ciudadanos fueron retornados a su país el mismo día.

Lea también: ¡Mucho infeliz! Por cielo y tierra buscan a este señor que cogió a correazos a un perrito en Caucasia

Este hecho se suma a una serie de inadmisiones que se han venido presentando en lo corrido del año. Solamente en Rionegro, cerca de 50 ciudadanos extranjeros han sido rechazados en 2025, la mayoría provenientes de Estados Unidos, pero también de países como Nigeria, Reino Unido, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, México y Canadá.

Por otro lado, en lo que va del año se han realizado 227 expulsiones de extranjeros que incumplieron la normativa migratoria colombiana, encabezadas por ciudadanos de Venezuela (125), República Dominicana (41) y Ecuador (12).

Migración Colombia reiteró su llamado a los viajeros a informarse sobre los requisitos de ingreso al país y advirtió que seguirá reforzando los controles migratorios para garantizar la seguridad y la convivencia en el territorio nacional.

Más noticias de Antioquia