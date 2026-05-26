Lanzan explosivo contra patrulla de la Policía en la vía Cúcuta-Pamplona: hay tres uniformados heridos

Resumen: Una patrulla de Tránsito fue atacada con explosivos cerca del peaje Pamplonita, en Norte de Santander. El **atentado** dejó tres policías heridos.

La escalada de violencia y terrorismo que mantiene en jaque al departamento de Norte de Santander sumó un nuevo y sangriento capítulo de orden público en los corredores viales estratégicos de la región. En la mañana de este martes 26 de mayo, una patrulla de la Policía Nacional fue blanco de un brutal atentado con artefactos explosivos improvisados mientras se desplazaba a la altura de la vereda El Páramo, en jurisdicción del municipio de Pamplonita.

La detonación impactó de frente al vehículo oficial que cumplía labores de vigilancia en la vía que comunica a la capital, Cúcuta, con la provincia de Pamplona.

La violenta onda expansiva dejó heridos de consideración a tres uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del departamento.

Los heridos fueron identificados por las autoridades como la patrullera Karen Liceth, el subintendente Edwin Guerrero y el intendente jefe Johan, quienes fueron auxiliados de emergencia por transportistas de la zona y trasladados a centros asistenciales asistidos por ambulancias de la concesión vial.

Debido a la gravedad del ataque con los explosivos y ante el riesgo inminente de que existan más cargas sembradas en la maleza, el comando de la Policía ordenó el cierre total y preventivo de este importante eje de conectividad binacional.

Lea también: Cayó alias ‘el Menor’, el temido cabecilla de ‘Los Chivos’ y uno de los más buscados de Medellín

Las agencias de inteligencia expresaron su profunda preocupación debido a que este punto exacto se convirtió en una zona de desastre recurrente. Este es el tercer ataque de gran envergadura registrado en las inmediaciones del peaje Pamplonita: el primero ocurrió en diciembre de 2024, cuando un motobomba destruyó la infraestructura de recaudo en un 90%, y meses después, otra patrulla de carreteras fue emboscada con ráfagas de fusil desde las montañas.

Mientras unidades antiexplosivos barren la zona, las sospechas institucionales apuntan a los grupos guerrilleros y disidencias que operan en la periferia de la región y que horas antes habrían grafiteado un megacolegio en el corregimiento de La Gabarra.

Más noticias de Colombia