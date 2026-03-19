Celulares, líos y hasta un carro: lo que revela informe sobre ‘Epa Colombia’ en reclusión

Un informe reservado conocido recientemente reveló presuntas irregularidades en el comportamiento de Epa Colombia en reclusión, mientras cumple su condena en una escuela de Carabineros en Bogotá.

De acuerdo con el documento, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, a la influenciadora Daneidy, más conocida con Epa Colombia, le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, elementos prohibidos para personas privadas de la libertad, lo que encendió alertas sobre posibles fallas en los controles de seguridad.

El informe también detalla un episodio inusual: en un momento, los funcionarios no lograban ubicar a Epa Colombia en reclusión dentro del recinto. Tras una búsqueda, fue encontrada al interior de un vehículo Mini Cooper de color morado que, según su versión, sería de su propiedad y habría ingresado sin autorización por un descuido en los controles.

Además, se mencionan presuntos conflictos de convivencia. Según el reporte, la creadora de contenido habría sostenido discusiones con otras internas, así como comportamientos que alteraban el orden, como el uso de música a alto volumen en horarios nocturnos.

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Otro de los puntos señalados en el documento hace referencia a supuestas amenazas contra funcionarios de la Policía, luego de que estos le indicaran protocolos relacionados con visitas dentro del lugar de reclusión.

Cabe recordar que la influenciadora cumple una condena de más de cinco años de prisión, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio en 2019. Inicialmente estuvo en la cárcel El Buen Pastor, pero posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros por razones de seguridad.

Estas revelaciones han generado cuestionamientos sobre las condiciones de custodia y el cumplimiento de las normas dentro de este tipo de instalaciones, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.

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