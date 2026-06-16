Resumen: El ciudadano estadounidense señalado erróneamente de abusar de un menor en Bogotá anunció acciones legales contra quienes difundieron las acusaciones que fueron descartadas por las autoridades.

Estadounidense denunciará a quienes lo acusaron erróneamente de abusar a un niño en Bogotá

El ciudadano estadounidense que fue capturado tras la difusión de un video en el norte de Bogotá, donde inicialmente fue señalado de presunto abuso contra un menor de edad, anunció que emprenderá acciones judiciales contra las personas que grabaron y difundieron las acusaciones que posteriormente fueron desvirtuadas por las autoridades.

La decisión fue confirmada por su abogado, quien indicó que en los próximos días presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos como falso testimonio, fraude procesal, injuria y calumnia.

Según la defensa, las falsas acusaciones provocaron una grave afectación a la imagen y situación personal del ciudadano estadounidense.

El caso generó una amplia polémica luego de que varios videos se viralizaran en redes sociales mostrando una escena que fue interpretada por algunos vecinos como un posible episodio de violencia contra uno de los menores. Sin embargo, tras las verificaciones adelantadas por las autoridades y los exámenes practicados por Medicina Legal, se descartó cualquier tipo de abuso sexual.

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De acuerdo con la información entregada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la situación correspondió a una maniobra de auxilio realizada por el hombre para asistir a uno de los niños, quien presentaba dificultades para respirar durante un episodio ocurrido en el apartamento donde residían temporalmente.

Tras conocerse los resultados de las investigaciones preliminares, la Fiscalía ordenó la libertad del ciudadano estadounidense, quien se encontraba en Colombia junto a su pareja adelantando la etapa final de un proceso de adopción de tres hermanos menores de edad.

Mientras las autoridades continúan evaluando el impacto que la situación tuvo sobre los niños y el proceso de adopción, la defensa insistió en que buscará responsabilidades legales contra quienes promovieron las falsas acusaciones que desencadenaron la captura y el señalamiento público del extranjero.

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