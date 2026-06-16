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Resumen: La Alcaldía de Bogotá modificó el horario de inicio de la ley seca para la segunda vuelta presidencial tras solicitudes de gremios del sector nocturno.

Ajustan la ley seca en Bogotá: bares y restaurantes tendrán seis horas más para operar

La ley seca en Bogotá tendrá un ajuste para la segunda vuelta presidencial luego de que la Alcaldía acogiera parte de las solicitudes presentadas por empresarios del sector nocturno.

La medida, que inicialmente comenzaría a las 6:00 p.m. del viernes, ahora entrará en vigencia a la medianoche del sábado.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien explicó que la decisión se tomó después de varias conversaciones con representantes de diferentes sectores económicos de la ciudad.

Con esta modificación, establecimientos como bares, restaurantes, gastrobares, tiendas y supermercados podrán operar durante seis horas adicionales antes de que empiece la restricción.

La decisión llega tras las preocupaciones expresadas por comerciantes y empresarios, quienes advirtieron sobre el impacto económico que tendría el horario inicialmente planteado.

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Según voceros del sector, la medida podría haber generado pérdidas significativas durante una de las jornadas comerciales más importantes del fin de semana.

Desde la agremiación Asobares Bogotá celebraron el cambio y señalaron que el ajuste representa un alivio para miles de negocios vinculados a la gastronomía, el entretenimiento y la vida nocturna.

Las autoridades recordaron que la ley seca no implica el cierre de establecimientos comerciales, sino únicamente la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas durante el periodo establecido para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

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