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    Estadounidense buscado por narcotráfico fue detenido y expulsado de Medellín

    Ofreció dinero para escapar… pero no le funcionó. Narco estadounidense fue capturado en Medellín y expulsado del país.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Estadounidense buscado por narcotráfico fue detenido y expulsado de Medellín
    Foto de X @FicoGutierrez.
    Estadounidense buscado por narcotráfico fue detenido y expulsado de Medellín

    Resumen: Autoridades capturaron en Medellín a un ciudadano estadounidense buscado por narcotráfico. Intentó sobornar con $5.000, pero fue expulsado y enviado a EE.UU.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo golpe contra el crimen internacional se registró en la ciudad con la captura de un ciudadano estadounidense en Medellín, requerido por delitos relacionados con la producción y tráfico de drogas sintéticas.

    El procedimiento se llevó a cabo en el sector de El Poblado, donde las autoridades lograron ubicar al estadounidense gracias a una alerta migratoria.

    El hombre era buscado por su presunta participación en la elaboración de sustancias como fentanilo, éxtasis y metanfetaminas, drogas altamente peligrosas y con gran impacto en la salud pública.

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    Según información oficial, el extranjero había ingresado a Colombia por el paso fronterizo de Rumichaca y posteriormente se movilizó hacia Bogotá, hasta llegar a Medellín, donde fue detectado por Migración Colombia a través del sistema SIRE.

    Durante el operativo, en el que participaron autoridades colombianas en articulación con agencias de Estados Unidos, el hombre intentó evadir su captura ofreciendo $5.000 dólares a los funcionarios de Migración Colombia para que lo dejaran en libertad. Sin embargo, los oficiales rechazaron la propuesta y procedieron con su detención.

    Tras la captura del narco de EE.UU. en Medellín, se le aplicó una medida administrativa de expulsión del país. Posteriormente, fue trasladado y entregado a autoridades federales en la ciudad de Miami, donde deberá responder ante la justicia por los cargos en su contra.

    De acuerdo con las autoridades, el hombre era requerido en el estado de Colorado, incluso por delitos relacionados con homicidio culposo asociado al tráfico de drogas sintéticas.

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    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso y aseguró que en la ciudad no hay espacio para criminales. Además, destacó la labor de los funcionarios que participaron en el operativo y reiteró que cualquier persona que llegue a delinquir será judicializada o expulsada.

    Las autoridades resaltaron que este tipo de resultados se logran gracias al trabajo conjunto entre organismos nacionales e internacionales, lo que permite ubicar y sacar del país a personas que representan un riesgo para la seguridad.

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