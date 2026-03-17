Resumen: Cerca de 1.000 indígenas completan más de 24 horas en La Alpujarra, Medellín, a la espera de acuerdos con la Gobernación de Antioquia.

Minga indígena continúa en La Alpujarra tras más de 24 horas a la espera de acuerdos

La minga indígena en La Alpujarra mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía luego de completar más de 24 horas de manifestaciones en inmediaciones del centro administrativo de Medellín, sin que hasta el momento se concrete una reubicación o acuerdos definitivos.

Cerca de 1.000 integrantes de comunidades indígenas permanecen en el lugar desde el pasado lunes, donde pasaron la noche a la espera de respuestas en medio de los diálogos con la Gobernación de Antioquia.

Durante la jornada de este martes 17 de marzo se tiene prevista la reanudación de la mesa de diálogo, en la que las organizaciones indígenas buscan avanzar en compromisos relacionados con salud, educación, protección de sus territorios y garantías para sus comunidades, temas que históricamente han sido parte de las agendas de concertación de las mingas en el país.

En medio del panorama, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en X, donde aseguró que se debe garantizar el funcionamiento institucional en la ciudad.

“El acceso al centro administrativo no puede ser bloqueado. Los funcionarios están ingresando con normalidad y se debe garantizar la atención a la ciudadanía”, expresó el mandatario, quien también indicó que mantiene comunicación constante con el gobernador de Antioquia.

Aunque la presencia de la minga indígena en La Alpujarra se ha desarrollado de manera mayoritariamente pacífica, la concentración ha generado preocupación por posibles afectaciones a la movilidad y al funcionamiento de entidades públicas.

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Las autoridades continúan acompañando el proceso de diálogo con el objetivo de lograr acuerdos que permitan una salida concertada y el retorno de las comunidades a sus territorios en condiciones seguras.

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