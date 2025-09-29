Estados Unidos cancela visa al MinMinas Edwin Palma en medio de tensiones bilaterales

Resumen: EE.UU. canceló las visas diplomática y de turismo del ministro Edwin Palma. Con él, ya son varios funcionarios del petrismo sin visa estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos notificó oficialmente al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la cancelación de su visa A1 (diplomática) y su visa B2 (turismo).

A través de un correo enviado por la Sección Consular, la embajada indicó que ambos documentos “ya no son válidos para viajar a los Estados Unidos” y precisó que, si lo desea, el funcionario podrá iniciar un nuevo proceso de solicitud en cualquier momento.

La reacción de Edwin Palma no se hizo esperar. En su cuenta de X escribió: “Gaza bien vale una visa”, mensaje con el que vinculó la decisión de Washington a la postura que ha asumido Colombia frente al conflicto en Medio Oriente, sugiriendo que la medida responde a intereses internacionales más que a la relación bilateral.

La cancelación de las visas de Palma se suma a un escenario ya tensionado entre Bogotá y Washington.

Días antes, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio anunció que renunciaba voluntariamente a su visa en un acto de “dignidad y coherencia”, calificando la política de visados de Estados Unidos como un “atropello a la soberanía colombiana”.

Con estos episodios, ya son varios los miembros del Gobierno y dirigentes afines al petrismo que han perdido o renunciado a su visa estadounidense, evidenciando un quiebre en las condiciones de viaje y representación internacional de la delegación colombiana.

Gaza bien vale una visa. pic.twitter.com/BtqNMQAb5y — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) September 29, 2025

