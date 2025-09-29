¡De Antioquia para el mundo! Vanessa Pulgarín se corona como Miss Universe Colombia 2025

Resumen: Vanessa Pulgarín, representante de Antioquia, fue coronada como Miss Universe Colombia 2025 tras una gala final llena de música, desfiles y emoción. Su experiencia previa en concursos de belleza y su preparación la consolidan como una candidata fuerte para representar a Colombia en Miss Universo, que se realizará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

La representante de Antioquia brilló en la gala final de Miss Universe Colombia 2025, celebrada el domingo 28 de septiembre, donde se enfrentó a 27 candidatas de todo el país. Gracias a su seguridad en el escenario, su preparación y su carisma, Vanessa Pulgarín se quedó con la corona que le permitirá representar a Colombia en Miss Universe, certamen que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

El jurado estuvo conformado por Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015 y virreina universal; Valerie Domínguez, actriz, presentadora y Señorita Colombia 2005; y Hernán Zajar, reconocido diseñador de modas. Ellos fueron los encargados de evaluar el desempeño, la proyección y las respuestas de las candidatas a lo largo de la gala.

La velada fue conducida por Claudia Bahamón y Carlos Marín, y estuvo acompañada de presentaciones musicales en vivo. Durante la noche, las aspirantes desfilaron en traje de baño y traje de gala, instancias que definieron la elección de las semifinalistas y posteriormente de las cinco finalistas.

Esto le podría interesar: Bad Bunny conquistará el Super Bowl 2026: un show de medio tiempo con sello latino

En la fase decisiva se destacaron las representantes de Cauca, Magdalena, Risaralda, Santander y Antioquia. Tras responder con solvencia las preguntas del jurado, Vanessa Pulgarín fue proclamada como la nueva Miss Universe Colombia.

Una reina con experiencia

Vanessa Pulgarín Monsalve no es una desconocida en el mundo de los concursos. En 2017 ocupó el segundo lugar en el Concurso Nacional de Belleza y representó a Colombia en Miss Internacional, certamen en el que, aunque no logró clasificar al grupo de finalistas, obtuvo visibilidad internacional y consolidó su carrera como modelo.

Ocho años después, su regreso a la competencia la consagra como una candidata madura, con amplia trayectoria y un perfil sólido para enfrentar el reto de Miss Universo.

La coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025 ha generado un gran entusiasmo entre los seguidores del certamen.

Su elección no solo marca el inicio de una nueva etapa en su vida, sino que también renueva la esperanza y la confianza de que, gracias a su experiencia y solidez, Colombia se quede con la corona y brille victoriosamente en el escenario más importante de la belleza internacional, Miss Universe.