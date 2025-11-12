Resumen: El Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a los responsables del atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, ocurrido el 21 de agosto de 2025 y en el que murieron 13 policías. El ataque, atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC, se produjo durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos. La embajada estadounidense habilitó canales seguros para recibir información confidencial que permita ubicar a los responsables.

Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por información sobre autores del ataque al helicóptero en Amalfi

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita identificar, ubicar o capturar a los responsables del atentado con explosivos contra un helicóptero de apoyo a operaciones policiales en Amalfi, Antioquia, ocurrido el pasado 21 de agosto, en el que murieron 13 uniformados de la Policía Nacional.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que el objetivo de la recompensa es obtener información sobre los responsables del atentado del 21 de agosto, vinculado al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, estructura que opera en el nordeste antioqueño bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

“Su colaboración puede contribuir a llevar a los responsables ante la justicia. Quien suministre información verificable podría ser elegible para una recompensa económica y para reubicación en otro país”, indicó la Embajada a través de sus canales oficiales.

La oferta de recompensa hace parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (Narcotics Rewards Program) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, mecanismo que incentiva la cooperación ciudadana en casos relacionados con terrorismo, narcotráfico y crimen organizado transnacional.

Para quienes posean información sobre los responsables, la Embajada dispuso canales seguros y confidenciales a través de Signal, Telegram y WhatsApp en el número +1-202-925-0090, así como una línea de comunicación basada en la red Tor, destinada a proteger la identidad de los informantes. También se pueden enviar datos mediante la cuenta oficial @RFJ_ESPANOL en la red social X (antes Twitter).

El atentado de Amalfi fue uno de los ataques más graves contra operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Además de los 13 policías fallecidos, cuatro uniformados resultaron heridos, y la zona permaneció bajo control militar durante varios días mientras se adelantaban las labores de investigación y recuperación de los cuerpos.

Las autoridades colombianas continúan avanzando en las investigaciones para establecer los autores materiales e intelectuales del atentado, mientras que la Embajada de Estados Unidos reiteró su apoyo a las instituciones nacionales en los esfuerzos por desmantelar las estructuras criminales que operan en el norte y nordeste de Antioquia.

“Este ataque no solo cobró la vida de servidores públicos, sino que representó un golpe directo a las operaciones contra el narcotráfico y la seguridad regional. Continuaremos trabajando de manera conjunta con el Gobierno colombiano para llevar a los responsables ante la justicia”, agregó el comunicado.