Resumen: El extremo colombiano de 23 años, Marino Hinestroza, se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors tras concretarse su venta por 5 millones de dólares, según reveló el periodista Felipe Sierra. El negocio se divide equitativamente entre Atlético Nacional y el Columbus Crew, recibiendo cada club 2.5 millones de dólares, mientras que el equipo antioqueño se reserva un 20% de plusvalía para una futura transferencia que supere el monto actual. Este movimiento representa un salto estratégico para el jugador hacia uno de los grandes de Argentina y una operación financiera redonda para el "Verdolaga", que mantiene intereses económicos a largo plazo en el futbolista.

Fin de la novela: Nacional habría conseguido lo que quería y por fin Marino será jugador de Boca

Lo que comenzó como un rumor ha tomado fuerza definitiva. Según detalles revelados por el periodista Felipe Sierra, el talentoso atacante colombiano Marino Hinestroza tiene todo listo para vestir la camiseta de Boca Juniors. El acuerdo se habría sellado por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, marcando uno de los movimientos más importantes del presente mercado de fichajes para el fútbol colombiano.

Los detalles de la operación financiera

Debido a los acuerdos previos sobre la ficha del jugador, los ingresos por el traspaso se dividirán de la siguiente manera:

Monto total: 5 millones de dólares.

Distribución (50/50): Tanto Atlético Nacional como el Columbus Crew (anterior club del jugador) recibirán 2.5 millones de dólares cada uno.

Plusvalía para el futuro: Atlético Nacional logró blindar una participación económica a largo plazo. El club “Verdolaga” conservará un 20% de una futura venta, siempre y cuando el jugador sea transferido por un monto superior a los 5 millones de dólares iniciales.

Un salto de calidad para Hinestroza

A sus 23 años, Hinestroza llega a Argentina tras demostrar su desequilibrio y velocidad en el fútbol colombiano y estadounidense. Su llegada a la mística “Bombonera” responde a la búsqueda de Boca Juniors por renovar sus bandas con jugadores jóvenes y con proyección de reventa europea.

Fin de la novela: Nacional habría conseguido lo que quería y por fin Marino será jugador de Boca