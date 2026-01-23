Resumen: Estados Unidos criticó en la ONU la estrategia de seguridad de Gustavo Petro, señalando un aumento récord del narcotráfico y el reclutamiento de menores en Colombia.

Estados Unidos cuestiona estrategia de seguridad de Petro ante la ONU

El panorama internacional para el gobierno de Gustavo Petro se torna turbulento tras la última sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En una intervención que subraya el enfriamiento de las relaciones bilaterales, la representación de Estados Unidos lanzó duros cuestionamientos contra la administración colombiana, señalando una falla estructural en la contención del narcotráfico y la violencia.

Jennifer Locetta, delegada estadounidense para Asuntos Políticos Especiales, advirtió que la actual inestabilidad del país no solo pone en jaque a los colombianos, sino que representa una amenaza latente para las naciones vecinas y la seguridad interna de los propios Estados Unidos.

La delegada fue enfática al describir lo que Washington considera una estrategia de seguridad fallida. Según las cifras presentadas, el cese de las labores de erradicación ha disparado los cultivos ilícitos, alcanzando las 261.000 hectáreas de coca, lo que ha inyectado recursos económicos masivos a grupos ilegales.

Esta bonanza del narcotráfico ha permitido, según Locetta, que las organizaciones criminales extiendan un “reino del terror” caracterizado por el reclutamiento forzoso de menores y el aumento de desplazamientos humanos.

“Pedimos al gobierno de Colombia que priorice abordar esta amenaza”, reclamó la funcionaria, dejando claro que la Casa Blanca vigila de cerca la falta de estabilidad de cara a los próximos comicios nacionales.

Esta presión diplomática surge en un momento coyuntural para la política exterior de Petro. El mandatario ha anunciado que Colombia dejará de utilizar la metodología tradicional de la ONU (Unodc) para medir las hectáreas de coca, una decisión que ha generado suspicacia en el gobierno de Donald Trump.

El choque de visiones sobre el combate al narcotráfico y el manejo de los grupos armados ilegales plantea un escenario de alta tensión para la reunión programada el próximo 3 de febrero entre Petro y Trump.

