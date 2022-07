Este viernes, 8 de julio, se dará inicio a la novena edición de la Copa América Femenina, que se llevará a cabo por primera vez en Colombia. Aquí le contamos los estadios donde se disputará el torneo y los equipos que jugarán.

El certamen finaliza el sábado, 30 de julio, y las sedes donde se realizará serán Cali, Bucaramanga y Armenia. Allí se encontrarán las diez selecciones de Conmebol.

Cabe mencionar que la Selección que quede campeona este año, definirá los tres clasificados al Mundial de Australia – Nueva Zelanda en 2023, los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023 y los Juegos Olímpicos de París en 2024.

La Selección Colombia al ser anfitriona, encabezará el Grupo A, en el que también se encuentran Paraguay, Chile, Bolivia y Ecuador. Por su parte el Grupo B está conformado por Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela.

Estos son los estadios en donde se jugarán los partidos:

Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Este está ubicado en Cali, Valle del Cauca, y en él se disputarán los siguientes encuentros:

8 de julio: Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Paraguay

11 de julio: Paraguay vs. Chile y Bolivia vs. Colombia

14 de julio: Paraguay vs. Bolivia y Chile vs. Ecuador

17 de julio: Chile vs. Bolivia y Ecuador vs. Colombia

20 de julio: Ecuador vs. Paraguay

21 de julio: Brasil vs. Perú

Estadio Centenario

Se ubica en Armenia, Quindío, y se jugarán los siguientes partidos:

9 de julio: Uruguay vs. Venezuela y Brasil vs. Argentina

12 de julio: Uruguay vs. Brasil y Argentina vs. Perú

15 de julio: Argentina vs. Uruguay y Perú vs. Venezuela

18 de julio: Venezuela vs. Brasil y Perú vs. Uruguay

20 de julio: Colombia vs. Chile

21 de julio: Venezuela vs. Argentina

21 de julio: Partido por el quinto lugar

29 de julio: Partido por el tercer lugar

Estadio Alfonso López

Se encuentra en Bucaramanga, Santander y los encuentros que se jugarán ahí son:

25 de julio: Semifinal 1A vs. 2B

26 de julio: Semifinal 1B vs. 2A

30 de julio: Gran final de la Copa América Femenina