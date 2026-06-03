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Resumen: Medellín inició las obras de la estación San Germán del Metro de la 80, que será la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia. El proyecto beneficiará a cerca de un millón de habitantes.

Inicia construcción de la estación San Germán del Metro de la 80: primera estación subterránea férrea de Colombia

Medellín dio un paso histórico en materia de movilidad con el inicio de la construcción de la estación San Germán del Metro de la 80, un proyecto que marcará un antes y un después en la infraestructura de transporte del país al convertirse en la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien destacó la importancia de esta obra dentro del desarrollo del Metro de la 80, considerado el corredor férreo más importante construido en la ciudad desde la puesta en funcionamiento del sistema Metro hace tres décadas.

La estación San Germán estará ubicada en el occidente de Medellín y contará con un soterrado de aproximadamente 500 metros, espacio en el que se construirán tanto las vías férreas como la infraestructura principal de la estación.

Su diseño permitirá optimizar la operación del sistema y mejorar la movilidad en un sector de alta circulación vehicular, evitando interferencias con el tráfico superficial.

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El proyecto hace parte del Metro de la 80, una obra de movilidad que tendrá una longitud de 13,25 kilómetros, contará con 14 paradas, tres estaciones y una flota de 22 trenes.

Una vez entre en operación, permitirá recorrer el corredor occidental de la ciudad en un tiempo promedio de 32 minutos y beneficiará de manera directa a cerca de un millón de habitantes, equivalente al 38% de la población de Medellín.

La inversión total asciende a $3,5 billones, financiados en un 70% por la Nación y un 30% por la alcaldía de Medellín.

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Además, la construcción de la estación San Germán generará alrededor de 340 empleos durante sus diferentes etapas.

El alcalde resaltó también el impacto ambiental del proyecto, al señalar que contribuirá a reducir significativamente las emisiones contaminantes mediante la promoción de un sistema de transporte limpio y sostenible.

Según las estimaciones oficiales, la nueva línea evitará la emisión de cerca de 131.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Actualmente, el Metro de la 80 registra un avance superior al 52%. Las obras de la estación San Germán comenzarán con actividades de adecuación del terreno y excavaciones, para posteriormente dar paso a la construcción estructural, arquitectónica y la instalación de sistemas operativos.

Se estima que este componente del proyecto esté finalizado durante el primer trimestre de 2028.

La obra beneficiará especialmente a los habitantes de las comunas Robledo y Laureles-Estadio, además de fortalecer la conectividad con instituciones educativas, universidades y otros sectores estratégicos del occidente de Medellín.

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