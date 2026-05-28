Resumen: El Ejército Nacional neutralizó un posible ataque terrorista en zona rural de Valdivia, Antioquia, tras ubicar y destruir de manera controlada 13 artefactos explosivos instalados a un costado de una vía. En el lugar también fue hallado material de guerra presuntamente del ELN, incluyendo explosivos, munición y elementos de comunicación. Las autoridades señalaron que los artefactos habrían estado destinados a afectar a la población civil y a la Fuerza Pública, y confirmaron que la movilidad en la zona ya es normal.

¡Estaban al lado de la vía! Destruyen 13 explosivos del ELN instalados en Valdivia, Antioquia

En medio de operaciones militares desarrolladas en el municipio de Valdivia, Antioquia, tropas del Ejército Nacional lograron evitar lo que, según las autoridades, habría sido una acción terrorista contra la población civil y la Fuerza Pública en la Troncal de Occidente.

El operativo se llevó a cabo en la vereda La Gloria, donde unidades del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y del Grupo Liviano de Caballería N.º 9 ubicaron varios artefactos explosivos improvisados instalados a un costado de la vía.

Explosivos fueron destruidos de forma controlada

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron encontrados y destruidos de manera controlada 13 artefactos explosivos improvisados, los cuales habrían sido dispuestos con la intención de afectar el paso de civiles y de las tropas que adelantan labores en la zona.

Las autoridades señalaron que este material pertenecería presuntamente a la Compañía Héroes de Tarazá, del grupo armado organizado ELN.

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Hallazgo de material de guerra

Durante la inspección del área también se halló un importante arsenal y material logístico, entre ellos 22 kilos de explosivos, 85 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, elementos de intendencia, 80 metros de mecha de seguridad, 30 metros de cable dúplex, 26 baterías y una bandera alusiva a esta estructura ilegal.

Según el Ejército, este tipo de material podría ser utilizado para la fabricación y activación de más artefactos explosivos en la región.

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Posible objetivo del atentado

Las autoridades indicaron que los explosivos habrían sido instalados con el propósito de atacar a quienes transitan por este corredor vial, así como a las unidades militares que mantienen presencia en la zona realizando operaciones ofensivas.

La ubicación oportuna del material permitió neutralizar el riesgo antes de que se registraran afectaciones a la población o a la movilidad en este importante eje vial del norte de Antioquia.

Tras la intervención de las tropas, las autoridades confirmaron que la movilidad en la Troncal de Occidente se mantiene con total normalidad, mientras continúa la presencia militar en el sector como medida de seguridad y control territorial.