Resumen: El Ejército Nacional halló un depósito con material de guerra presuntamente perteneciente al ELN en zona rural de Amalfi, Antioquia. En el lugar fueron incautadas municiones, explosivos, equipos de comunicación y elementos alusivos a este grupo armado. Las autoridades señalaron que este material estaría destinado a fortalecer sus capacidades logísticas y operativas en la región. El caso fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

¡Escondido en zona boscosa! Hallan depósito con explosivos y munición del ELN en Amalfi

En una operación militar desarrollada en el nordeste del departamento de Antioquia, tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal que, según las autoridades, pertenecería al grupo armado organizado ELN. El hallazgo se produjo en medio de labores de control y registro en zona rural del municipio de Amalfi.

La acción fue ejecutada por soldados de la Décima Cuarta Brigada, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, una estrategia que busca fortalecer la presencia institucional y contrarrestar las estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país.

El depósito fue localizado en un área boscosa de la vereda Salazar, donde los uniformados encontraron material de guerra y elementos de uso táctico que habrían sido almacenados para actividades delictivas en la zona.

Material incautado y afectación a la estructura armada

Durante la inspección del lugar, las tropas hallaron más de 130 municiones de diferentes calibres, cinco barras de explosivos, dos radios de comunicación, tres baterías de carga, un equipo de campaña y seis chalecos.

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Asimismo, fueron encontrados elementos alusivos al grupo armado, entre ellos una bandera relacionada con el ELN y una pancarta asociada a la Estructura 36, lo que refuerza la hipótesis de su vínculo con esta organización ilegal.

De acuerdo con el Ejército Nacional, este tipo de material tendría como finalidad fortalecer las capacidades logísticas y operativas del grupo armado, con posibles impactos en la ejecución de acciones criminales en la región.

La institución señaló que este resultado representa una afectación a la estructura del ELN en la zona, además de una medida preventiva frente a eventuales riesgos contra la población civil y la Fuerza Pública que hace presencia en el territorio.

Procedimiento judicial y acciones futuras

El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar los procedimientos judiciales correspondientes y avanzar en las investigaciones del caso.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en el marco de su estrategia de seguridad, con el objetivo de debilitar la presencia de grupos armados organizados y garantizar condiciones de tranquilidad en el nordeste antioqueño.