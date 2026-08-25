Resumen: Una guacamaya bandera fue rescatada en Robledo luego de quedar atrapada a gran altura en un árbol. El operativo, que tomó varias horas, contó con el apoyo de Bomberos, expertos en silvicultura y personal de fauna silvestre. El ave fue trasladada al CAVR, donde recibe atención veterinaria por los hematomas y la lesión que presenta en uno de los dedos de su pata izquierda. Su pronóstico es reservado y los especialistas evalúan las alternativas para su recuperación.

¡Estaba enredada en una cabuya! Así rescataron a una guacamaya atrapada en un árbol en Medellín

Una alerta ciudadana permitió activar el operativo para rescatar una guacamaya bandera que se encontraba atrapada en un árbol de gran altura, en el sector de Robledo, Medellín. El reporte llegó a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyos equipos se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

La intervención comenzó en horas de la mañana y contó inicialmente con el apoyo de Bomberos Medellín. Sin embargo, la altura y las condiciones del sitio impidieron realizar el descenso de manera segura, por lo que la Unidad de Emergencias del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) gestionó el apoyo de una empresa especializada en silvicultura.

Con el trabajo conjunto de los expertos en manejo de árboles y el equipo de fauna silvestre, finalmente fue posible llegar hasta el punto donde estaba la guacamaya y bajarla de manera técnica. El operativo se prolongó durante varias horas.

Una vez en tierra, el animal fue trasladado a la estación de paso del CAVR, ubicada en el Jardín Botánico, donde recibió valoración veterinaria. Los profesionales encontraron una condición corporal regular, hematomas en el miembro del que permaneció suspendida y una lesión con pérdida de piel en uno de los dedos de la pata izquierda.

Julia Alexandra Marín, médica veterinaria del CAVR, explicó que la afectación se encontraba en el mismo miembro que soportó el peso del animal durante el incidente. Los especialistas también evalúan si parte del deterioro de la zona pudo estar relacionado con el comportamiento de la propia guacamaya ante el dolor.

Como manejo inicial, el equipo veterinario comenzó una terapia de hidratación y tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, además de mantenerla bajo observación.

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Entre las posibilidades que estudian los profesionales está la amputación del dedo afectado, aunque todavía no se ha tomado una decisión. El caso será analizado de manera interdisciplinaria para determinar la alternativa más adecuada, teniendo en cuenta tanto su estado de salud como sus posibilidades de rehabilitación.

Por ahora, el pronóstico es reservado y los especialistas esperan conocer su evolución a medida que avance el tratamiento.

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El llamado de las autoridades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el rescate y el papel de los vecinos que alertaron sobre la presencia del animal. “Miren qué belleza esta historia 😍. Una guacamaya quedó atrapada a 20 metros de altura en Robledo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Miren qué belleza esta historia 😍. Una guacamaya quedó atrapada a 20 metros de altura en Robledo. Los vecinos avisaron y nuestros Bomberos Medellín @DAGRDMedellin y el equipo de fauna silvestre del @Areametropol fueron a rescatarla. Ya está libre y a salvo 🦜❤️. Gracias a… pic.twitter.com/pwXTLdRNDP — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 26, 2026

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá insistió en que los animales silvestres que estén atrapados, heridos o en peligro no deben ser manipulados por particulares. Cuando una emergencia ocurre en árboles altos o en lugares de difícil acceso, es necesario contar con personal y equipos especializados para evitar nuevos riesgos.

La guacamaya bandera, reconocida por su plumaje rojo, amarillo y azul, también enfrenta amenazas relacionadas con el tráfico ilegal de fauna. En los últimos días, Corantioquia alertó por el aumento de casos que involucran aves de la familia Psittacidae, entre ellas loros, guacamayos, cotorras y pericos.

Según esa autoridad ambiental, en su Hogar de Paso han recibido 2.078 ejemplares de esta familia provenientes de situaciones relacionadas con el tráfico de fauna o entregados voluntariamente. Solo durante este año han ingresado 233 aves.

En el caso de la guacamaya rescatada en Robledo, todavía no se ha establecido cómo terminó atrapada en el árbol. Lo que permitió activar la respuesta fue el aviso de un ciudadano, que facilitó la llegada de los organismos de emergencia y especialistas.

Los casos de fauna silvestre en riesgo pueden reportarse a la línea de emergencias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá: 304 630 0090.