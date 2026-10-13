Resumen: Cornare detectó vertimientos industriales sin tratar hacia el sistema de drenaje que conecta con la quebrada La Mosca, además de residuos orgánicos almacenados a la intemperie, en una planta procesadora de aguacate ubicada en la vereda El Salado, en Guarne. La autoridad exigió suspender las descargas, mejorar el almacenamiento de los desechos y presentar los certificados de disposición final de los lodos. Mientras tanto, la Alcaldía revisa los trámites ambientales, sanitarios y de uso del suelo de la empresa, y advirtió que podría suspender sus actividades si incumple los requerimientos establecidos.

¡Alarma ambiental en Guarne! Detectan vertimientos sin tratar que llegarían a la quebrada La Mosca

Las condiciones ambientales de una planta dedicada al procesamiento de aguacate en la vereda El Salado, en Guarne, quedaron bajo revisión de las autoridades tras una queja ciudadana que motivó una visita técnica de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare). Durante la inspección se detectaron irregularidades relacionadas con el manejo de aguas residuales y el almacenamiento de desechos orgánicos.

De acuerdo con el informe de la autoridad ambiental, en Oleolab Colombia S.A.S. se identificaron descargas de efluentes industriales sin tratar hacia la red de aguas lluvias, conectada con el drenaje vial y posteriormente con la quebrada La Mosca. Esta situación genera preocupación por el posible impacto sobre las fuentes hídricas del sector.

También se encontraron residuos orgánicos almacenados al aire libre, una condición que puede favorecer la generación de lixiviados, malos olores y la proliferación de vectores. Ante estos hallazgos, Cornare estableció requerimientos para la empresa, mientras la Alcaldía de Guarne adelanta actuaciones dentro de sus competencias.

Las condiciones detectadas durante la inspección

En el predio se desarrollan actividades agroindustriales relacionadas con la transformación del aguacate, incluida la extracción de aceite. Durante la visita, Cornare identificó una conexión entre las áreas de procesamiento y lavado y el sistema de recolección de aguas lluvias, por donde se conducían las descargas hacia la quebrada La Mosca.

Aunque el establecimiento cuenta con infraestructura para el tratamiento primario y secundario de las aguas, no se encontraba acreditada la caracterización fisicoquímica del efluente clarificado ni su destino final.

La autoridad también reportó que no aparecían registrados para el predio una concesión de aguas, un permiso de vertimientos u otros instrumentos de manejo ambiental relacionados con las actividades identificadas.

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Cornare exigió medidas para controlar los vertimientos

A partir de los hallazgos, la autoridad ambiental requirió suspender la conexión entre las zonas de procesamiento y lavado y la red de aguas lluvias, además de evitar descargas de efluentes y aceites hacia las cunetas viales y la quebrada.

En cuanto a los residuos orgánicos, exigió almacenarlos en espacios cubiertos y con pisos duros para impedir el contacto con las aguas lluvias y las escorrentías. Los lixiviados generados deberán conducirse a un sistema de tratamiento.

Oleolab Colombia también deberá presentar los certificados de disposición final de los lodos producidos en el sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF) e informar sobre el destino de las aguas acumuladas durante los procesos en los que se utilizaron floculantes.

Alcaldía revisa las condiciones de funcionamiento de la empresa

Paralelamente, la Administración Municipal informó que ha realizado visitas de inspección y seguimiento, además de remitir a Cornare la información técnica correspondiente para las actuaciones de competencia de esa autoridad.

El secretario encargado de Productividad y Ambiente, José Manuel Galvis Ospina, explicó que el municipio participa en el proceso junto con las dependencias responsables de los asuntos administrativos, ambientales y sanitarios.

La Secretaría de Productividad y Medio Ambiente, Planeación y Desarrollo y la Inspección Primera de Policía revisan los trámites relacionados con el funcionamiento del establecimiento, incluidos los requisitos sanitarios, ambientales y de uso del suelo.

La Alcaldía anunció que continuará informando a la ciudadanía sobre los avances y advirtió que, si la empresa incumple las medidas establecidas, podrán iniciarse procedimientos administrativos y de control urbanístico, incluida la suspensión de actividades cuando corresponda según la normativa vigente.

El seguimiento de las autoridades permitirá verificar el cumplimiento de los requerimientos y determinar las actuaciones adicionales que resulten necesarias frente a las condiciones ambientales identificadas en el predio.