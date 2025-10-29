Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cayó alias ‘Chamaco’, cabecilla de Los Rolex, la banda que robaba relojes de lujo en Medellín

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la DIJIN, la Interpol y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias ‘Chamaco’, señalado como el cabecilla principal de la banda delincuencial Los Rolex, una estructura dedicada al hurto de relojes y joyas de lujo en exclusivos sectores de Medellín, Bogotá y Cartagena.

Según las investigaciones, Los Rolex operaban con una red organizada que seleccionaba a sus víctimas en zonas residenciales y comerciales de alto perfil, principalmente en Laureles y El Poblado.

Alias Chamaco habría fortalecido los vínculos de esta estructura con el grupo delincuencial La Terraza, lo que le permitió expandir su control criminal.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que tras la muerte de alias Mono Rolex, antiguo líder del grupo, Chamaco asumió el mando y continuó dirigiendo los robos millonarios.

“Este hombre tiene un amplio prontuario criminal; inició en el grupo La Viña y fue escalando posiciones hasta convertirse en cabecilla”, explicó el oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, tres documentos de identidad y un vehículo, los cuales serán analizados por peritos judiciales. Además, alias Chamaco tiene antecedentes por hurto agravado, lesiones personales y fuga de presos.

Hace menos de dos semanas, la organización también había sufrido otro golpe con el asesinato de alias El Cabezón, uno de sus principales hombres, en un ataque armado en el barrio Aranjuez.

