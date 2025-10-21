¡Está bravito! Petro atacó al tribunal de Bogotá y dijo que Uribe se unirá a Trump para sancionarlo

Resumen: El presidente Gustavo Petro criticó duramente la absolución de Álvaro Uribe, acusando al Tribunal de Bogotá de "tapar la historia de la gobernanza paramilitar" al declarar ilegales las interceptaciones. En respuesta al fallo, Petro convocó a sus seguidores a la Plaza de Bolívar este viernes para iniciar la recolección de firmas para un "poder constituyente".

El presidente Gustavo Petro ha reaccionado con una fuerte crítica institucional a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusando a la justicia de «tapar la historia» de la «gobernanza paramilitar» en el país. El mandatario utilizó su cuenta de X para convocar a la ciudadanía a la Plaza de Bolívar este viernes, con el fin de iniciar la recolección de firmas para el «poder constituyente».

En su trino, el presidente Petro expresó su profundo desacuerdo con el fallo, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado. «El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», sentenció.

Petro vinculó el fallo con un intento de encubrimiento histórico: «Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia».

El presidente escaló su discurso al plano internacional, mencionando al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusa de aliarse con Uribe y otros políticos para buscar sanciones en su contra. «Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia», afirmó.

Ante lo que considera un «golpe de estado» gestándose incluso en la Comisión de Acusaciones, Petro sentenció que «la hora de las definiciones» ha llegado y que «quien define no es Trump, es el pueblo».

Como respuesta a la decisión judicial, el mandatario convocó a sus seguidores: «Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente».

