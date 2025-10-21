Resumen: El abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante de Iván Cepeda, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El mensaje de Del Río es: "Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado".

La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de soborno a testigos y fraude procesal ha generado una inmediata reacción de la parte acusadora. El abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante legal del senador Iván Cepeda, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

La declaración del jurista fue contundente a través de sus redes sociales: «Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado».

El anuncio se produce minutos después de que el Tribunal Superior de Bogotá leyera la decisión de segunda instancia, en la que el exmandatario fue declarado inocente de los tres delitos por los que había sido condenado inicialmente a 12 años de prisión. La decisión del Tribunal se sustentó en la ilegalidad de las interceptaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena y la absolución de los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

La defensa de Cepeda, que ha sido un actor central en este prolongado proceso judicial, busca ahora que la máxima instancia de la justicia ordinaria revise la decisión del Tribunal de Bogotá. El recurso de casación es la vía extraordinaria para controvertir el fallo y es la última herramienta legal disponible en esta jurisdicción para revocar la absolución del expresidente.

«Nos vamos a Casación»: Abogado de Iván Cepeda aseguró que no se rendirán tras perder en segunda instancia