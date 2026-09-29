¡Qué platica! Revelan el costo del esquema de seguridad de Juliana Guerrero

Resumen: El director de la UNP, Didier Blanco, reveló ante el Congreso que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero costó $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.

El costo del esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero fue revelado este martes 29 de septiembre durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, informó ante el Congreso que el Estado destinó $739 millones para las medidas de protección de Juliana Guerrero entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. La cifra corresponde al periodo en el que estuvo vigente el esquema.

Durante su intervención, Blanco señaló que los detalles relacionados con el número de escoltas y otros componentes específicos del esquema se encuentran bajo reserva legal. La protección incluía personal de seguridad y un vehículo, de acuerdo con la información conocida sobre el caso.

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La asignación del esquema había generado cuestionamientos por tratarse de una persona que ya no ejercía un cargo público cuando continuaba con la medida.

La Procuraduría abrió una investigación para establecer cómo se realizó el estudio de riesgo y cuáles fueron los análisis y verificaciones que llevaron a recomendar la protección para Guerrero.

El caso también está relacionado con el proceso judicial que enfrentó Guerrero por la obtención de títulos universitarios fraudulentos. En septiembre de 2026, un juez avaló un preacuerdo con la Fiscalía mediante el cual aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal y recibió una condena de tres años.

Además, el juez compulsó copias para que se investigue una posible conducta relacionada con falsedad ideológica en documento público.

La revelación del costo del esquema ocurrió mientras la UNP presenta ante el Congreso información sobre diferentes medidas de protección asignadas por la entidad y se revisan decisiones adoptadas durante la administración de Gustavo Petro.

Blanco también ha señalado que la entidad debe concentrar sus recursos en la protección de personas que enfrenten situaciones de riesgo, dentro de los procedimientos establecidos para la asignación de estos esquemas.

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