¿Lo reconoces? Este perrito, con una placa que dice “MiHo”, fue encontrado en Medellín

Resumen: Se encontró un perro de raza Pastor Alemán, de aproximadamente 1 o 2 años, que parece estar desubicado y buscando a su familia. Fue encontrado en Avenida Las Palmas, alrededor de las 2:00 a. m.
Se encontró un perro de raza Pastor Alemán, de aproximadamente 1 o 2 años, que parece estar desubicado y buscando a su familia. Fue encontrado en Avenida Las Palmas, alrededor de las 2:00 a. m.
El perro lleva una placa con el nombre “MiHo” y se describe como un animal noble y tranquilo. Se busca localizar a sus dueños o a alguien que conozca a su familia.
Para brindar información o reconocerlo, se solicita comunicarse al número 302 208 6116. También se pide compartir la publicación para ayudar a que MiHo pueda regresar con su familia.
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