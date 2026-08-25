Resumen: El Consejo de la entidad aprobó las fechas de las competiciones para el próximo año. Como gran novedad, la primera fase de la 'Gran Conquista' dejará el partido único y volverá a disputarse con series de ida y vuelta.

CONMEBOL define su calendario para 2027: La Copa Sudamericana cambia de formato en su primera fase

Minuto30.com .- Los amantes del fútbol continental ya pueden ir agendando las fechas más importantes del próximo año. Este martes 25 de agosto, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL hizo oficial el calendario completo para la temporada 2027 de sus torneos de clubes más prestigiosos: la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa.

El cronograma de competiciones fue aprobado durante la más reciente reunión del Consejo de la CONMEBOL, marcando la hoja de ruta para los equipos sudamericanos que buscarán la gloria internacional.

Cambio de formato en la Sudamericana

La principal novedad anunciada para la temporada 2027 impactará directamente a la CONMEBOL Sudamericana. Según detalló la entidad rectora del fútbol sudamericano, la Fase 1 del certamen modificará su formato: dejará de definirse a partido único —como venía ocurriendo en las ediciones anteriores— y volverá a disputarse mediante series de ida y vuelta.

El camino hacia la ‘Gran Conquista’ tiene previsto su pitazo inicial para el mes de marzo de 2027. Por su parte, la búsqueda de la ‘Gloria Eterna’ en la CONMEBOL Libertadores arrancará unas semanas antes, iniciando sus primeras fases en el mes de febrero.

Las fechas de las grandes finales

El calendario también dejó definidas las fechas exactas en las que se coronarán a los nuevos reyes del continente, garantizando un cierre de año vibrante para los aficionados:

Final CONMEBOL Sudamericana: Sábado, 20 de noviembre de 2027.

Final CONMEBOL Libertadores: Sábado, 27 de noviembre de 2027.

La Recopa abrirá el año de campeones

Adicionalmente, el primer título continental del año se definirá muy temprano en la temporada con la CONMEBOL Recopa, torneo que enfrenta a los monarcas vigentes de la Libertadores y la Sudamericana. El partido de ida quedó programado para el 17 de febrero, mientras que el duelo de vuelta que definirá al supercampeón se llevará a cabo el 24 de febrero de 2027.

Calendario Conmebol 2027