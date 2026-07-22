Resumen: El gobierno electo de Abelardo De La Espriella rechazó la reforma tributaria presentada por el gobierno saliente y anunció que impulsará otra política fiscal.

‘El hueco no lo pagan los colombianos’: De La Espriella se le paró firme a Petro por la reforma tributaria

El gobierno electo de Abelardo De La Espriella manifestó su rechazo a la reforma tributaria radicada por la administración del presidente Gustavo Petro ante el Congreso y aseguró que los colombianos no deben asumir las consecuencias del manejo fiscal del Gobierno saliente.

A través de un comunicado oficial, el equipo del presidente electo calificó como «inaceptable» la intención de promover una nueva carga tributaria para cubrir el déficit de las finanzas públicas y sostuvo que el deterioro económico es consecuencia de decisiones adoptadas durante los últimos cuatro años.

Según el pronunciamiento, trasladar ese costo a las familias, los emprendedores y los sectores productivos representaría una medida que afectaría a quienes ya enfrentan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre financiera.

El Gobierno saliente presentó el proyecto de reforma tributaria el pasado 20 de julio con el objetivo de recaudar cerca de $21,8 billones para atender el déficit fiscal.

Entre las propuestas se incluyen modificaciones al impuesto al patrimonio, aumentos en la carga tributaria para el sector financiero y cambios en algunos gravámenes al consumo.

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Frente a este panorama, el gobierno electo reiteró que, a partir del 7 de agosto, impulsará una política económica basada en la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento económico, descartando que la solución sea incrementar los impuestos.

El comunicado afirmó que la prioridad será «recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo».

El pronunciamiento marca uno de los primeros choques entre el gobierno saliente y la administración entrante en materia económica, mientras el proyecto de reforma inicia su trámite en el Congreso de la República.

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