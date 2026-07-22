Resumen: Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar cómo los reclusos lograron burlar los anillos primarios de seguridad y anunciaron que se tomarán medidas disciplinarias

¡Fue más el escándalo! En video quedó el momento exacto de la fallida fuga de tres internos en Popayán

Minuto30.com.- Una jornada de máxima tensión se vivió en pleno centro de la capital caucana luego de que tres reclusos intentaran evadirse de la carceleta Laura Valencia. El audaz movimiento, que quedó registrado en un video de seguridad que ya circula en redes sociales, encendió las alarmas de las autoridades locales.

En las imágenes se observa el momento exacto de la fuga, la cual no prosperó gracias a la rápida y oportuna intervención de la Policía Nacional, cuyos uniformados lograron la recaptura de los tres internos a los pocos minutos de haber vulnerado las instalaciones.

Desórdenes internos y fuerte despliegue militar

La frustrada fuga detonó una serie de desórdenes y alteraciones del orden al interior de este centro de reclusión, lo que obligó a las autoridades a intervenir con fuerza táctica para evitar un motín de mayores proporciones.

La situación ya se encuentra totalmente controlada, pero el dispositivo de seguridad se ha mantenido en el perímetro para prevenir nuevos incidentes.

Estos son los detalles operativos de la jornada

Evidencia en video: Las cámaras de seguridad del sector fueron clave para documentar el intento de fuga y facilitar el cerco policial que permitió la recaptura inmediata.

Control interno: Los conatos de amotinamiento dentro de la carceleta Laura Valencia fueron neutralizados de manera oportuna por las autoridades.

Zona acordonada: A esta hora, efectivos del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y unidades del UNDMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden), mantienen fuertemente custodiados los alrededores del centro de reclusión.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar cómo los reclusos lograron burlar los anillos primarios de seguridad y anunciaron que se tomarán medidas disciplinarias.