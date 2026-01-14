Resumen: El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena se sigue desarrollando en medio de una fuerte carga emocional, con intervenciones musicales y gestos simbólicos que han marcado la noche. Uno de los momentos más conmovedores fue protagonizado por su esposa, en un ambiente de silencio, respeto y recogimiento, mientras el público acompañaba la despedida entonando las canciones del artista, reflejando el impacto que dejó en sus seguidores.

Esposa de Yeison Jiménez conmueve al público con un emotivo gesto durante el homenaje en el Movistar Arena

El Movistar Arena de Bogotá se convirtió este miércoles 14 de enero en un escenario de duelo colectivo para despedir a Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, fallecido el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá.

Desde tempranas horas, cientos de seguidores, familiares, amigos y colegas del artista llegaron al recinto para rendirle homenaje en un acto póstumo organizado por su familia y su equipo de trabajo, en el que se exaltó su trayectoria musical y el impacto que dejó en la industria del género popular.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se produjo cuando Sonia Restrepo, esposa del cantante, se acercó al ataúd dispuesto en el escenario. Vestida de blanco y visiblemente afectada, la mujer colocó sobre la estructura uno de los sombreros característicos del artista, un objeto que durante años se convirtió en parte de su identidad artística. Tras el gesto, se inclinó brevemente y le dio un beso.

El homenaje ha incluido intervenciones musicales, palabras de familiares cercanos y mensajes de admiración de distintas figuras del entretenimiento, quienes destacan la humildad, disciplina y cercanía con el público que caracterizan al cantante a lo largo de su carrera.

Yeison Jiménez murió a los 34 años tras el desplome de una avioneta en la que se movilizaba junto a miembros de su equipo de trabajo. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, que generó una profunda conmoción a nivel nacional.

El homenaje en el Movistar Arena transcurre entre ovaciones, velas encendidas y canciones coreadas por el público, en una despedida que refleja el impacto que Yeison ha dejado en la música y en quienes han seguido su historia.