Este domingo, Gerard Piqué a sus 35 años, ajustó 600 partidos con el FC Barcelona, una cifra histórica que solo superan Messi, Xavi, Iniesta y Sergio Busquets.

Es por esto que su amada Shakira no se quedó atrás y lo sorprendió con un especial mensaje por medio de su cuenta de Instagram: “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”.

“Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional», puntualizó la cantante colombiana, quien se muestra muy enamorada de su pareja y padre de sus hijos.