in

En un comunicado firmado por María Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, recordó la forma en que Televisa buscó que el cantante para hablar sobre la bioserie.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’”, se lee en el documento publicado en el perfil de Instagram de Vicente Fernández.

Doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, quien fuera esposa de Vicente y madre de sus hijos, publicó un video en el reitera que no se encuentra sola y al parecer su familia la apoya luego de que el canal anunciara el estreno de la bioserie.

La familia Fernández y Televisa entran en controversia por el estreno programado para este lunes a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas, de la bioserie El último rey.

La bioserie El hijo del pueblo, que basada en la biografía no autorizada de Olga Wornat, cuenta la vida del máximo exponente de la música ranchera.