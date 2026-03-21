Resumen: España pide hasta 32 años de cárcel a acusados de explotar a mujeres colombianas bajo engaños y condiciones cercanas a la esclavitud.

Red engañaba a colombianas y las explotaba en España: piden hasta 32 años de cárcel

La justicia de España solicitó penas de hasta 32 años de prisión contra seis personas acusadas de integrar una red que habría engañado a mujeres en Colombia para luego explotarlas sexualmente en territorio español.

El juicio se llevará a cabo en la isla de Mallorca, donde los procesados enfrentarán condenas que van desde los 3 hasta los 32 años y cuatro meses de cárcel, dependiendo de su grado de participación.

Según la Fiscalía, la principal acusada habría liderado el esquema criminal, captando jóvenes en Colombia mediante falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida en Europa.

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Las investigaciones señalan que, una vez en España, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución bajo la figura de una supuesta deuda por los costos del viaje, aprovechando su situación de vulnerabilidad, sin contactos ni documentación.

De acuerdo con el escrito de acusación, las mujeres eran sometidas a condiciones abusivas, descritas como cercanas a la esclavitud, al estar disponibles las 24 horas del día, entregar la totalidad de sus ingresos y permanecer en los lugares asignados durante periodos prolongados.

Además, otro de los implicados se habría encargado de suministrar drogas a los clientes que acudían a estos lugares, lo que agravaría la situación de explotación.

Las autoridades consideran que este caso evidencia el funcionamiento de redes transnacionales de trata de personas que operan entre América Latina y Europa, aprovechándose de mujeres en condición de vulnerabilidad.

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